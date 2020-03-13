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女員工趕製口罩遭機器斷指…仍心念崗位　蔡英文：我感動又不捨

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▲▼ 蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供）

▲蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／彰化報導

彰化一名口罩工廠女員工為了趕製口罩，遭機器斷指，總統蔡英文13日特別前往彰化慰問。對於女員工受傷後仍回到崗位上為國人生產口罩，蔡英文又感動又不捨。

蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，蔡英文抵達後，先在「華新創意生活館口罩觀光工廠」董事長鄭永柱的陪同下，前往探望受傷女員工，感謝她為國人的努力付出，隨後視察口罩產線的製造情形。

女員工提到，受傷後，大家都非常關心她，還有許多人寄送營養品，讓她感受到台灣是個處處充滿人情味的地方，也相當感激。

▲▼ 蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供）

蔡英文在臉書分享探視女員工一事，她表示，該女員工是經驗豐富的品檢員，這陣子努力帶領新進同事熟悉產線，受傷後還心心念念著要回到崗位，為國人生產更多口罩，「讓我又感動又不捨」。

蔡英文指出，幸好，華新醫材公司不僅協助就醫、申請保險和職災給付，休養期間也提供全額的薪資，各界湧入的關心，更表現出台灣人的溫暖，也請對方一定要好好休養，讓傷口完全癒合。

蔡英文感謝每位投入防疫物資生產的勞工朋友，因為勞工的付出，台灣才能維持穩健的物資整備，「你們都是台灣隊的防疫英雄！」

▲▼ 蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供）

▲▼ 蔡英文13日下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩不慎受傷的員工。（圖／總統府提供）

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