可重複登記！口罩實名制2.0「有漏洞」　陳時中：結算時會刪除

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0開放網路預購，瞬間人潮湧入造成健保App大塞車，截至今（13）日上午8時止，已有57萬4161人完成登記，若每天維持50多萬人登記，勢必會超過233萬人份準備量，需要抽籤。陳時中表示，的確有發現重複登記的情況，但呼籲民眾不要這麼做，「這只是多做工」，因為到時候結算時，還是會讓把重複登記刪除，全部拉成一天一份。

台灣口罩產能下週可每週產量1000萬片，針對不少網友反應要增加口罩購買量，陳時中表示，口罩第一個最重要就是供需平衡，如果一次買很多片貨，拉長購買的間隔時間，就會擔心口罩被囤積，所以一定要限制來尋求一定的平衡。但他也坦言，限制的確方便性會比較差，接下來也會視情況去研判需不需要做調整。

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口罩實名制2.0首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤。

指揮中心表示，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡），付款後可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。