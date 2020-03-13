社區藥局出現「缺藥潮」？　公會澄清：忙於賣口罩無暇進貨

▲藥局賣口罩資料照。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，現傳出民眾到社區藥局買不到藥。藥師公會全聯會發言人黃彥儒澄清，這不代表缺藥，而是社區藥局備藥庫存只有2周到1個月，但近日大家都忙於口罩實名制，無暇顧及進貨，且藥廠會優先供應給合約院所。他呼籲，社區藥局若有缺藥情形，可向食藥署通報，只要該藥品非全面性缺藥時，政府都能幫忙拿到藥。

藥師公會全聯會今（13）日提出3個請託，呼籲社區藥局藥師每天即時回報缺藥情況給政府，也呼籲民眾勿恐慌，並籲請政府幫社區藥局解決非全面性缺藥問題。

請繼續往下閱讀...

黃彥儒提到，社區藥局每天都會接到民眾來自各醫院的處方箋，若發現有缺藥，造成民眾無藥可用，應第一時間回報給食藥署，讓指揮中心掌握第一手資訊，才能最立即了解缺藥原因，並公告應變方式。

面對民眾買不到藥抱怨，黃彥儒也提醒，政府面對缺藥已有一套標準的SOP，分為「有替代性藥品」及「無替代性藥品」。目前傳出缺藥的品項多屬於有替代性藥品，藥師可幫民眾換成經政府把關的同成份、同劑型與同含量藥物，具同藥療效及安全，民眾可安心服用。

最後，黃彥儒提到，口罩實名制在藥局開賣1個多月來，社區藥局藥師多秉持防疫優先原則，犧牲掉正常工作時間，全心投入販售口罩，而社區藥局不像醫院有供貨合約保證，也成為缺藥受害者，全聯會已呼籲社區藥局若有缺藥情形，要及時通報，讓政府協助解決，民眾也能安心用藥。

食藥署藥品組科長張連成表示，新冠肺炎疫情爆發後，的確有聽到原料藥缺貨傳言，食藥署為此在2月召集醫院、藥局、藥廠協會代表開過多次會議，呼籲大家不要搶貨，社區藥局常見的藥品，如咳嗽、化痰止咳藥等，也希望藥廠能以醫院、社區藥局7：3進行分配，若發現醫院或藥局訂單量暴增，也會請藥廠先情詢問。