希臘首位女總統就職典禮超冷清　僅150人出席還禁止握手

▲希臘首位女總統薩凱拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

希臘第一位女總統薩凱拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）在13日就職，任期為5年，典禮原本預計將有一千多人出席，但因應新冠肺炎疫情關係，縮減為150人參加，並且禁止有包含握手在內的身體接觸出現。截至12日晚間為止，希臘境內出現首起死亡病例，並有117例確診。

薩凱拉羅普盧原本是希臘最高行政法院的國務委員會主席，也曾任教育和外交部顧問，受到執政的「新民主黨」（Conservative New Democracy Party）提名，在1月23日從國會300名議員之中獲得261票，打破傳統成為希臘第一位女總統，包括主要在野黨「激進左翼聯盟」（Syriza）與左派路線「爭取變革運動」（Movement for Change）也都以壓倒性的票數支持。

為了落實防疫工作，希臘除了宣布關閉學校、電影院、體育館和劇院外，同時呼籲國民取消所有大型聚會。總統就職典禮在希臘議會會議廳舉行，僅有150官員出席參與，在東正教會大主教伊羅尼莫斯(Archbishop Ieronymos)見證下，正式成為希臘第一位女總統。

雖然希臘總統是國家元首和三軍總司令，可是並沒有實權，只能在與政府配合下，執行共同修法和技術上宣戰的權利。