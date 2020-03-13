坦言「疫情難預測」　陳時中：中國說的大家不信、WHO又什麼都不說

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心13日在外交部召開會議，指揮官陳時中會後坦言，目前最有能力預測疫情的有兩方，一方是中國、一方是世界衛生組織，但「中國講的大家都不相信」，WHO有著最齊全的專家、國際資料，卻什麼都不講，因此疫情變化更難預測，只能做好最壞打算、最好準備。

指揮中心13日早上前往外交部，與駐台各國使節一同開會。會議結束後，陳時中在記者會上被問到「對於疫情何時會達到高峰」的問題，他面對問題回應，「實在無法判斷。」

▼陳時中指出，目前無法判斷疫情何時會達到高峰。（圖／記者徐斌慎攝）

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陳時中提到，依據目前狀況的變化，的確有看到趨勢，但終點會如何，很難做判斷，目前最有能力、資格預測疫情的共有兩方，分別是中國與世界衛生組織，這兩方分別擁有「個案最多、來龍去脈最清楚」以及「專家、國際資料最齊全」等優勢。

不過，他也感嘆地說，雖然這兩方擁有優勢，但「中國講的大家都不相信」，WHO擁有這麼多資源，卻偏偏從來不講話，因此更難預測疫情的變化，不過台灣會做好最壞打算、最好準備。

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▼陳時中提到，中國講的大家不信、WHO又什麼都不講，讓疫情更加難以預測。（圖／記者徐斌慎攝）