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口罩運費7元被李來希、陳玉珍批評　黃光芹怒嗆：這些人是台灣最噁爛風景

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▲▼李來希、陳玉珍。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲李來希、陳玉珍。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台灣口罩實名制2.0在12日上路，開放網路下單、超商領貨，但需要多付7元運費，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希、立委陳玉珍的批評。對此，資深媒體人黃光芹回擊，「這些人，你再怎麼做，他們都認為應該！」根本是「台灣最噁爛的風景」。

針對口罩實名制2.0，李來希10日在臉書說，也不想想口罩一個收購價0.94元，讓人民死命排隊還不見得買得到，要價5元，是原來價格的5倍。現在又搞個很炫的名堂，紊亂人民的思維，什麼實名制2.0？再加價7元？其實說穿了，不就是一個簡單的供需問題，供需失衡而已，真有那麼難嗎？難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？

立委陳玉珍也認為，口罩一開始超商一片6元，三片18元，當時排隊排很厲害，後來政府改一片5元由藥局買，那時網友批評很貴，經濟部解釋5元包含2塊買口罩的錢、2塊物流的錢，所以一片5元本來就包含運費，「為何另外收7塊？這樣不是剝兩次皮嗎？」

針對有人批評口罩2.0要收7元運費，黃光芹12日在臉書發文痛批，「沒有什麼是應該！」疫情初始一堆人罵，怎麼不人道將口罩濟送中國大陸？當發現自己都不夠了，開始破口大駡這個政府怎麼了？等推口罩實名制之後，醫、護人員口罩快彈盡援絕，他們鼻子一哼，覺得憑什麼要「你先領」？

黃光芹說，口罩好不容易1天1000萬片，知道多了、可以跩了，連排個隊都不願意，還罵政府為什麼禁出口、造謠政府為什麼還出口？等多生出一個選擇，讓民眾少排隊，可以用網購到超商取貨，這些人又破口大駡，「憑什麼要多付7元手續費？」

「他們什麼都認為理所當然！反正國民黨就是要執政，韓國瑜再爛，反正總統就應該他當！」黃光芹批評，結果民進黨再次執政，把疫情搞好了，這群人卻認為「本來就是應該」，嘴上不說還好，一開說就是一律臭幹。

黃光芹表示，這群人心裡知道，不只中國、義大利、韓國，甚至美國等國家，沒有一個政府做到「應該」，口罩不是貴不貴、排不排隊的問題，而是根本沒有。紓困不是一下怪多、一下嫌少、該不該凍結的問題，而是根本沒編。「中國國家主席習近平神隱被歌功誦德可以、美國總統川普不屌漫不經心可以，累得個半死不小心打了個盹的衛福部長陳時中就罪該萬死。」

黃光芹強調，所以面對這些人，就算再怎麼做，對方都認為是「應該」，「要有人order包機、有人order用藥、有人order健保大餅、有人認為國家隊不眠不休工人手指夾斷、藥局分包口罩包到手軟、超商賣口罩，凡是運輸和物流成本，通通應該免費、通通應該送到家裡、坐享其成。這些狗臉的歲月，是因為有人鬼畫符；別相信那些貓三狗四，他們是台灣最噁爛的風景！」

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▼黃光芹認為，這群人是「台灣最噁爛的風景」。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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