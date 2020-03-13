網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

▲口罩實名制2.0上路，銀行瞄準該商機，紛紛推出高額回饋方案。（示意圖／達志影像／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，口罩實名制2.0上路首日大當機，但也有不少人登記成功，銀行也瞄準刷卡口罩商機，祭出信用卡回饋方案，最高回饋22%，也有銀行給予轉帳優惠，享3片口罩含運費共22元的全額回饋。

口罩實名制2.0開放民眾網路預購、超商取貨，每片售價為5元，再加上每筆訂單須自付7元的物流處理費用，網購口罩總共須付22元，提供網銀、信用卡、ATM轉帳等方式付款。

請繼續往下閱讀...

多家銀行推出回饋方案，其中兆豐銀為卡友負擔7元的口罩運費，只要刷「e秒刷鈦金卡」網購口罩，總計花費22元，兆豐銀將回饋7元的刷卡金，換句話說，持卡人只需支付3片口罩的成本15元，銀行負擔運費，相當於回饋32%。

台北富邦銀行也推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，只要卡友在18日前於衛生福利部中央健康保險署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋，相當於每筆回饋4元，每戶限回饋一次，讓卡友口罩買得安心、刷得滿意。

中國信託商業銀行祭出「中信罩你」活動，提供刷卡、帳戶付款兩大優惠，其中一種是刷中信卡，幫卡友買3片省1片，相當於每戶回饋5元刷卡金；另一種是民眾透過My Way台幣數位帳戶轉帳完成付款，可享3片口罩含運費共22元的全額回饋，也就是100%全額回饋，讓客戶防疫期間不出門，也可在線上開立數位帳戶及轉帳購買口罩。

元大銀行也推出全卡別買口罩享20%回饋，民眾即日起至3月18日在「eMask口罩預購系統」預購成功，並在4月1日前用元大銀行信用卡付款，享單筆20%現金回饋，正、附卡消費分開計算，每人限回饋一次。

此外，也有多家銀行將網購口罩列為回饋範圍，如台新銀行也宣布，使用@GOGO卡，網購數位加碼最高享3.5%現金回饋，玉山銀行新一代網路神卡「U Bear」，也提供最高5%的現金回饋，對民眾來說，也算不無小補。