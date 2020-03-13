她記帳「住台北1年開銷37萬」...餐費不科學　網一片震驚：到底吃了啥

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

天龍國租金貴、物價高，讓許多小資族大嘆吃不消，就有一名女網友透露，她去年一整年支出37萬元，其中較高的開銷包括房租、買手機和過年紅包等，雖然男友聽完直覺反應金額有點高，但鄉民一面倒認為，以台北來說超節省，直呼「妳這種花費根本沒生活品質！」

女網友在PTT發文表示，前幾天與男友聊到，去年支出大約37萬左右，對方本身沒有記帳習慣，直覺認為這個金額太高，於是她翻了翻開銷項目，「最多是房租8、9萬元，再來是過年紅包3萬元上下，換手機2、3萬，其餘都是2萬元左右或以下。」

請繼續往下閱讀...

吃飯部分，晚餐2萬、午餐1萬8；牙科醫療1萬6、社交1萬塊錢；衣服、購物、保養大概都1萬，她直呼，「加上一些日常開支，一點一點累積起來就是這個可怕的金額了。」

原po說道，「總收支大概是花一半存一半，因為沒什麼經濟壓力，確實買東西、吃東西比較沒有在想，看起來能節流的部分，大概就是減少購買衣服包包鞋子。不知道大家1年總花費多少，比例最高的是什麼呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

雖然女網友覺得自己花費頗高，但鄉民反倒覺得，這樣的開銷以台北來說相當低，「在台北市含房租的話，1年開銷50萬吧」、「37萬是我去年出國旅遊的花費」、「到底是吃什麼？營養想必不均衡」、「我光房租就超越你1年總開銷了」、「午餐50／天，晚餐55／天，房租7500／月，在台北這樣是省錢達人了吧」、「在台北1天餐費100，妳這樣對健康不好啦」。

最後，原po也解釋，「晚餐有些可能是記到約會的共同支出，或其他社交費用，不然剛剛算一下，1天50幾塊是真的蠻驚人的，我吃飯不會特別省，然後早餐之類的支出只是沒列上來，大概說一下我花費比較高的支出而已，想一想孝親費沒算到，大概10幾20萬，加上去可能就沒有存一半了。」