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歐洲慘淪陷！內行揭「病例數背後的殘酷數據」嘆：北歐疫情嚴重性被低估了

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▲▼冰島冰川健行。（圖／記者趙家玉攝）

▲冰島每萬人發生率以2.8611位居第一。（圖／記者趙家玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在歐洲猛爆性蔓延，疫情也朝向持續性社區傳播發展。一名網友就製作出圖表，直言儘管北歐確診數不如南歐、西歐慘重，但以「每萬人發生率」來看，排名瞬間躍升，冰島甚至位居第一，讓他不禁憂心，國內的旅遊警戒是否該作調整。

網友在PTT「nCoV2019板」發文提到，就像陳建仁副總統說的，疫情嚴重性不是只比較累積病例數，還要考慮其他因素，「我稍微做了一張表，比較累積個案數前30名的國家（加上台灣）的每萬人發生率，我發現冰島、挪威、瑞典這些國家的每萬人發生率也不低。」

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▲新冠肺炎每萬人發生率。（圖／翻攝自PTT）

▲前三名為冰島、義大利、和南韓。（圖／翻攝自PTT）

他認為，北歐疫情嚴重性似乎被低估了，「希望疫情指揮中心可以注意一下，考慮旅遊警戒的問題。」從圖表中可見，以確診病例數來說，前3名分別為中國、義大利、伊朗；不過從每萬人發生率來看，冰島瞬間躍居第一，接著依序為義大利、南韓，而北歐挪威、瑞典竟來到第4名和第11名。

對此，鄉民紛紛回應，「歐洲各國人士來去自如，根本不可能分開來看」、「真的，時中也是一直講這個每萬人的數據」、「冰島開始社區感染了，畢竟人都聚集在雷克雅維克，而且社區關係很緊密」、「醫療社福再好，病患太多也會垮，真正可怕是人口密度低，還能染病率高」。

另外，芬蘭的社交特性也拿出來討論，「Google下芬蘭式排隊」、「芬蘭人有集體社交恐懼症，跟陌生人很少交談，芬蘭式排隊上面也說了，應該是歐洲最內向的國家，在亞洲相當於日本版本，又更內向一點，不過對朋友很熱情，桑拿脫光坦誠相見蠻有名的」、「芬蘭好像很多小孩都在家裡自學，這可能是導致他們社交恐懼的因素嗎」。

▲挪威首相瑟爾貝克（Erna Solberg）。（圖／路透）

▲挪威首相瑟爾貝克實行至二戰以來最嚴厲的措施。（圖／路透）

值得一提的是，北歐各國也意識到疫情的嚴重性，紛紛祭出相應政策。例如挪威政府動用緊急權力，關閉國內所有學校、餐廳，與其他公共、私人場所，並宣布所有體育賽事也將暫停，還有部門醫療、衛生工作者被禁止出國至4月底，自外國入境者則須接受14天的居家隔離檢疫，可說是自二戰以來最嚴厲的措施。

丹麥也已要求各級學校停課、並且讓所有公部門、非關鍵職位的員工留在家中；至於芬蘭，該國外交部建議公民現在不要到國外旅行；而冰島部分，則擬定將對所有國人進行新冠病毒篩檢。

 
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