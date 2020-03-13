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越南鄰近大陸確診僅44例！　網揭防疫3關鍵：跟台灣很像

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▲▼武漢肺炎,越南,防疫。（圖／路透）

▲越南民眾紛紛戴上口罩防疫。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

越南與中國大陸相鄰，但自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，僅有44例確診且無死亡病例。對此，有網友好奇發問，越南與中國往來頻繁，也有不少觀光客，卻能將疫情控制住，「越南是不是也算防守很強大的國家？」貼文發出後，就有人點出關鍵，越南有過SARS經驗，在初期就斷航中國，且為了防疫也曾封村隔離上萬人。

原PO在PTT「nCoV2019板」表示，越南有不少中國商人及觀光客，且全國人口約為台灣的4倍，但相當神奇的一點是，越南竟有辦法把疫情防守的跟台灣差不多，讓他感到很驚訝，「印象中這個地方醫療不發達，怎麼有辦法防守？」

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▲▼武漢肺炎,越南,防疫。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇發問，越南是如何控制新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多網友紛紛表示，越南的防疫措施其實跟台灣很像，加上越南曾經歷過SARS，對呼吸道傳染疾病有一定的經驗，且在疫情爆發後就隨即斷航中國，所以才有辦法控制疫情，「他們有SARS的經驗」、「越南大多是境外移入的，守得很好」、「越南超嚴重看待啊，最近有去過就知道」、「之前從越南回來，防疫措施相對算好了，動作也蠻快的」、「越南很早就封了航班。後面只要是中國護照，必須要在第三方國家待滿14天以上才給進」。

還有人指出，越南面對新冠肺炎抱持高度警戒的狀態，甚至還曾經封村隔離上萬人，且民眾也紛紛戴上口罩防疫，「有新聞說封村過」、「剛從越南回來，戴口罩的人比台灣多」。不過，也有網友提出不同意見，「家人在越南上班，基本上呈報制度相當困難，所以會出現的案例都是很嚴重的。」

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