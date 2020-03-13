西班牙案例暴增！他曝當地人「開始會戴口罩」態度秒轉…還去超市囤貨

▲西班牙馬德里所有學校因新冠肺炎疫情關閉15天。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球幾乎無一國家倖免，西班牙日前還暴增828例確診。一名人在西班牙的男網友12日發文，分享當地的情況，透露西班牙人不僅把新冠病毒當成一般病毒，還會歧視路上戴口罩的人，「走在路上不管有沒有戴口罩或是是不是中國人，就是會被歧視，會故意撞你肩膀，用仇視眼神看你。」

這位網友看到PTT一篇爆卦「西班牙暴增828例」，忍不住回文透露，「本肥肥在西班牙，來分享一下西班牙的防疫好了」，說當時武漢封城後，西班牙的藥局就已經買不到口罩，因為都被中國人掃光。

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▲西班牙北部4村於GMT時間12日晚間11點封鎖後，警方在各路口進行管制。（圖／路透）

原PO接著說，「然後疫情大爆發是在差不多228連假的時候，從個位數案例變成現在將近3000人」，結果3月初時，他上課戴口罩，教授還一臉詫異地問為什麼要戴，「還說『老年人才要擔心，你們是年輕人』，甚至說『都沒還死人怕個X』（結果隔天就死人了）」，而且走在路上會發現戴口罩的只有亞裔。

男網友還爆料，因為疫情的關係，其實不管亞裔人士有沒有戴口罩，也不管是不是中國人，當地人都會給給予歧視眼光，「會故意撞你肩膀、用仇視眼神看你，或是大喊coronavirus之類的話。」原PO指出，西班牙人覺得這個病毒就是一般病毒，「沒事兒沒事兒那樣，對自己的醫療系統很有信心，可是看過西班牙的醫生後我還是覺得台灣難波萬啦！大概4這樣。」

▲西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）中鏢。（圖／達志影像／美聯社）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「歐洲國家怎麼都是這幅德性」、「他們教育就是戴口罩=病很重。就像你對一個人整天穿壽衣跑來跑去，覺得怪一樣」、「覺得小感冒還要歧視亞裔，什麼邏輯」、「老實說我覺得他們的看法也是跟著WHO發布的資訊，不像我們這麼不信任中國消息，日韓一開始也沒在管的」、「又仇視又不自我保護，這什麼分裂思考」、「我國小就知道預防勝於治療，國外的教育？」

原PO還在留言處加碼，「他們真的認為口罩是病得很嚴重的人在戴的，歐洲人的衛生習慣真的奇差無比呢！咳嗽連遮都不遮，看你戴口罩還會故意對你咳嗽」、「醫生一般的小診所不大會戴口罩，他們認為洗手比戴口罩重要，我們的學校甚至還開會叫我們說不要戴口罩會引起恐慌。」

至於有人好奇，到底西班牙人現在會不會戴口罩了，原PO則回應，「現在整個新聞都是新冠肺炎，然後路上也開始有歐洲人戴口罩了，之前也有消息說要封馬德里，不過被官方闢謠了，西班牙人也開始去超市囤貨。」

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