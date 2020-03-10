家裡辦喪事！姑姑急call「10斤蒜頭當回禮」...再體驗農作趣　她開眼界了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近家裡辦喪事，結果住別縣市的姑姑事前電話轟炸，要求他們買10斤蒜頭回禮；重點是，對方連白包都沒準備，卻不斷開口要東西，甚至還想到田裡體驗農作的樂趣，讓他們相當傻眼，「哈囉？我們是喪家，不是旅行社！」

「是我太孤陋寡聞嗎？」一名網友在爆怨公社發文提到，姑姑在喪禮前打電話連番轟炸，先是要他們買蒜頭當回禮，後來又說「沒有蒜頭那改紅蘿蔔」。

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眼看對方一副理所當然的姿態，她不禁心累，「我們忙到沒時間睡覺，還要我們去找蒜頭？我們回禮只有毛巾啦！」原po也解釋，這不是習俗問題，而是單純要回禮的心態，「加上現在蒜頭價錢很高，然後我這裡又是產區，大伯是搭火車前來，姑姑要我們回禮，那不是讓一個70多歲老人家，扛著這些回新竹？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

更無奈的是，姑姑前一天先到，明明沒有準備白包，卻不斷指使他們要買什麼、用什麼，「昨天姑姑們還說，要我們帶她們去田裡，體驗一下拔農作的樂趣。」

網友們聽完也直搖頭，紛紛回應「奧客當久了~跟親人想處也會變奧」、「扯爆！擺明著要坑人的啦」、「可以跟他們說沒有心不用來」、「她當出門郊遊踏青吧…還體驗農作咧」、「傻眼，他們是來亂的吧」、「喪家心裡就很難受了，還要搞這些，習俗歸習俗，能節省一些繁文縟節，好好送往生者最後一程」。