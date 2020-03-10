存款近千萬！不婚男「32歲達成退休目標 」卻徬徨了　過來人曝真心話：很後悔

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友平時省吃儉用，並靠投資理財創造額外收入，不打算結婚生子的他，32歲達成預計的目標，並決定33歲正式退休，同時也訂定了許多計畫，包括旅遊、學烹飪、衝浪等，原本他滿心期待，然而在退休前夕卻突然心情複雜，甚至有些徬徨，「第一次有種人生解脫的感覺，但下一秒又會皺著眉想，解脫後要幹嘛呢？」

網友去年底在PTT說道，「我是一個不熱愛工作的人，大約2年前開始，我就一直想靠著工作與投資理財創造被動收入，來達到盡早退休的目的。因為每個月都有記帳的習慣，我很清楚自己的開銷與收入，目前有房有車也沒有任何貸款，上個月記帳時算了一下，發現似乎可以退休了。」

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儘管「退休」是他這些年來，沒有一天不想的目標，他也多次幻想退休後的生活與心態，「我早就計畫好之後要做的事，如學習烹飪、踏遍18座國家森林風景區、台灣四極點等；也決定每1-2年學一項東西，像是浮潛、衝浪、小提琴、網球等，醫療險買齊了，汽車的超額險也買好了，感覺自己早就做好退休的準備，但真的給自己訂出一個明確退休時間後，並沒有特別開心或很有成就感，離退休越近，反而心情有點複雜」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他形容道，「以前學生時代雖然有寒暑假這樣的長假，但終究有個開學的終點，但退休則是一個永無止盡的假期，反而讓人有點徬徨。想找人說說，身邊卻又無人可以分享討論，因為我的同事跟主管，大概都在30-45歲之間，跟我年紀相仿的，只在乎出國的機票與飯店怎麼買最划算；年長的主管則是努力工作賺錢、照顧妻小，退休想都沒想過。」

另外，原po也透露，積蓄主要來自股票跟存下的的薪水，「我也很節省，都去百元剪髮，沒出過國，連護照都沒有，總財產不到1千萬，應該許多人都會覺得不夠退休，只是我不生小孩，無需留錢給後代，打算死後將剩下的錢全捐給公益團體，這樣來看我的錢也足夠了。」

▲網友從小就不喜歡人群，很嚮往一個人生活。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「我父母都捨不得退休，因為玩久了無聊，沒生活重心其實也很痛苦，甚至失眠」、「我人生最後悔的事情就是提早退休，如果有機會真想繼續工作，退休真的不適合年輕人」、「老實說會很可怕，玩個3年5年就無聊了，因為你的社交會中斷，沒伴侶，朋友又沒辦法跟你一起玩，久了越來越孤獨，再多的美景，沒人分享共度也是虛無」、「天啊，我好像看到我自己XD，不過我還在工作」。

還有熱心網友給予建議，表示「去做志工」、「找個壓力不大的工作做吧，薪水不用高，可以準時下班的，假日再去玩」、「你先退休，無聊再復出，反正就去做做看，誰知道會怎樣」。