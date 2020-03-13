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紐約好市多驚現人潮！平日結帳10分鐘…最後「排隊近1hr」：美國人緊張了？

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲紐約好市多排隊人潮讓原PO看傻眼。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，到處可見民眾在搶購防疫物資、日用品，連美國Costco都傳出排隊人潮。一名身在美國的網友13日在PTT的Gossiping板上問卦「美國人開始緊張，Costco排隊的卦」，說他人在紐約市的好市多，發現排隊結帳人潮超長，一路從最後面的肉品區排到收銀台，直呼「從來沒有遇過。」

這位網友文中表示，他人在紐約市皇后區的好市多，「沒想到人超級多，美國人也開始緊張，排隊結帳從收銀檯到最後面的肉品區，從來沒有遇過」，並貼出2張照片作為證明。只見賣場中的顧客紛紛推著推車，推車上放著各種食品、日用品，人潮一路從收銀台開始排隊，收銀台的地方更是一片黑壓壓的人頭。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲收銀台處黑壓壓的人頭，讓原PO也直呼前所未見。（圖／翻攝自PTT）

看到原PO的發文IP位置確實在美國，其他網友就留言發問「緊張也沒用，難道不用上班嗎」、「還有口罩嗎」、「不是沒在怕？戴口罩還要被嘲笑嗎」、「感覺沒很多人啊」、「衛生紙之亂的美國版嗎」、「你可以試著咳嗽兩聲。」

原PO則紛紛給出答案，透露紐約的情況，「街上人少很多，可能很多人在家工作」、「口罩一月底就缺貨了」、「我覺得是少數，我出門每天戴口罩覺得還好」、「已經比平常假日多很多（人）了，一般平日可能只要排隊十分鐘就能結帳，今天可能要排快一小時」、「衛生紙還有」、「門口工作人員現在進來還幫你消毒推車手把，上星期還沒有。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友貼出LA一間好市多，直呼「不知足，LA的想進去還沒辦法。」（圖／翻攝自PTT）

貼文吸引網友熱論，「反正有點預備也是好事。倒是政府方的速度也要更快」、「竟然有人戴口罩」、「裡面一堆人沒戴口罩啊」、「這種人潮根本感恩節才看得到」、「我覺得美國人不是緊張，而是為了在家工作方便而囤貨」、「全境爆買，生產商樂呵呵！」

留言中，也有人在美國的網友分享，「密西根上禮拜，人比平常假日多一點」、「我上禮拜去LA一間Costco business center還有一些貨，人比平常多很多，以前去business center都幾乎沒人，有放disinfecting wipes（消毒濕紙巾）在門口給客人擦，真的搶最多就是水」、「不知足，LA的想進去還沒辦法ㄋ！」

▼加拿大一間好市多也是擠滿人。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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好市多costco紐約排隊囤貨物資PTT

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