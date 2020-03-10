東區吃異國料理！她留1顆星「份量少價格偏高」...店家嗆爆　一翻評論傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前到東區某間異國料理用餐，事後給出1顆星評價，並寫了一些建議，沒想到反被店家嗆聲，後來她翻了該間店的評論，更大開眼界，驚呼「客人一點點的建議都聽不進去！」

網友在PTT提到，「剛剛在看之前留的Google評論，之前曾經吃過台北東區某間貴貴異國料理，在上面留說份量稍少、價格偏高，其他給了一些建議，但星星數給1顆星，被店家嗆爆，說我嫌貴不要吃、奧客，要告我誹謗跟公然侮辱，還點名了某間店，說那間份量更少。」

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後來，網友接著看了其他人對該店的評論，有人說味道不道地，味道偏台式，就被店家嗆「你去過XX國？我們店家都是XX國廚師，不要自以為是美食家！」而幾乎所有的1、2顆星評論，都被對方爆氣反擊一波。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她直言，「看到這邊突然驚醒，這種高傲的店家我怎麼會去吃？大家會因為店家回評論超嗆，而選擇不去消費嗎？」

對此，鄉民紛紛表達看法，「當然會阿，又不是只有這一家可以吃」、「會，因為公關處理很糟糕」、「口味主觀問題，嗆不爽不要吃的可能還會考慮，動不動就告人，這絕不去消費」、「公關處理爛透也不在乎消費者感受」。