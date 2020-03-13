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面試官問「房租誰出的」他傻眼　網盤點0隱私求職經驗：問我媽怎不再生一個

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▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人求職時，大多都是被問及工作經驗、未來願景及專業知識等。不過一名鄉民卻抱怨，自己遇過超多和工作無關的問題，因此上網邀請大家分享相關經歷。而根據網友留言，不少人都被問過「交過幾任男友」、「手足職業」等探人隱私的問題。

一名網友在PTT女版分享奇葩面試經驗，他表示自己在面試時常被問及一些奇怪的問題，不過最近遇到的真的很扯。他表示，公司履歷表上要求職者填居住狀況，選項除了有自家名下、承租的，竟還多了一個「寄居」給大家選。

請繼續往下閱讀...

原PO說，面試的時候他除了被問房子租金多少就算了，面試官竟然還問他「房租是誰出的」，讓他覺得很扯又沒隱私，好奇大家是否有類似的經驗。

▲▼ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人紛紛留言，「主管問我什麼星座，星座最好能當評選機制啦」、「問我吃不吃牛肉」、「爸爸為什麼過世」、「還問我為什麼到現在還在面試，是不夠優秀嗎」、「交過幾個男友」、「家族政治傾向？為什麼要支持X黨？家裡只有女兒，妳媽媽不再生一個兒子嗎」、「問我媽公務員退休金多少，史上最扯」。

其中，不少女網友都說，還是會被問到「結婚和生小孩」的問題，甚至還有面試官明確要求「我們希望妳不要生」，讓人很無言。

此外，也有人認為，問房子是租的還是買的，某種程度上能反映出一個人在這個崗位的穩定性。他認為若工作不太順利，再加上房子是用租的，很有可能租約一到就順勢離職。

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