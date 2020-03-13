潤寅案夫妻逃美國讓女兒一肩扛　媽媽王音之向檢請求：想見她

▲楊宇晨開庭前一日突遭提訊，檢察官向她說：媽媽想見妳。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

台北地院13日上午傳喚遭羈押的潤寅千金楊宇晨，針對潤寅詐貸案開庭，據了解，開庭前一日，因楊女的母親王音之想見女兒，因此楊女被檢方提訊告知，但楊女的個人意願，及檢察官是否有准許母女倆見面，楊女並沒有多說什麼。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉詐貸9家銀行達386億元震驚社會，但2人卻潛逃美國藏匿長達半年，楊文虎於1月21日先行返台，遭羈押禁見，王音之則於3月8日才返抵桃園機場，目前也被羈押禁見。

▲潤寅詐貸案主嫌王音之遣返抵台後，遭羈押禁見。（圖／記者林振民攝）

針對此案，台北地院今傳喚楊宇晨再度開庭，當庭勘驗2次偵訊筆錄，由於楊女控檢察官不僅不讓她請律師，還猛給壓力，讓她非常害怕，主張2019年9月20日時，楊女曾明確表示要請律師到場，但檢察官未理會，即行訊問；2019年12月23日，楊女當時有委任陳律師及高律師，但檢察官傳訊楊女時，未知會2位律師，且同日以證人身分傳喚陳律師，並告知楊女陳律師已解除委任，而繼續訊問。

楊女的律師也提出聲請傳喚證人，父親楊文虎、前立委羅淑蕾、友人林奕如、葉秀敏，同時聲請調查楊女3個銀行帳戶自2015年1月到2019年6月的帳戶交易明細，並提供前夫在大陸地區的聯絡方式，以證明楊女的金錢來源。

▼楊文虎、王音之夫妻涉詐貸9家銀行達386億元。（圖／翻攝調查局網站）

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