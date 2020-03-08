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快訊／潤寅案涉詐貸386億　王音之遭檢方聲押禁見

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▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲楊文虎之妻、王音之遭遣返，8日凌晨抵達桃園機場。（圖／記者林振民攝，下同）

記者柯沛辰／台北報導

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻涉詐貸386億元，潛逃美國藏匿長達半年。台美透過司法合作，陸續遣送2人歸案。其中，楊文虎1月21日先行返台，王音之則因持不同簽證，遲至今8日清晨才返抵桃園機場，並被送往台北地檢署。檢方訊問後，認定其有逃亡、串證及滅證之虞，傍晚向法院聲請羈押禁見。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，但負責人楊文虎、王音之夫婦長期偽造不實應收帳款，還以現金和水果禮盒收買福懋、中纖、新纖等上市櫃公司人員，配合向星展等9家金融機構詐貸高達386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

東窗事發後，楊文虎夫婦去年6月潛逃出境，經上海從美國紐約入境。我與美方情資交換，全程掌握2人動向，最後由美國移民及海關執法局（ICE）在去年12月逮捕2人，將楊文虎先遣返回台。由於王音之持B2觀光簽證，須經移民聽證會程序，由移民法庭審理後裁定遣返，因此遲至8日才返台。

面對大批媒體，王音之8日雙手上銬，低調不發一語，直到有記者提問，才簡短表示「感謝上天的安排，讓我回來台灣」。但有關詐貸案，王音之始終不願多作回應，全程保持沉默。

台北地院日前開庭，楊文虎坦承詐貸，但否認洗錢。如今王音之歸案，檢方訊問分工、金流等犯案細節後，認定有逃亡、湮滅、串證之虞，8日傍晚向法院聲請羈押禁見。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲楊文虎、王音之夫妻倆。（圖／調查局網站）

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