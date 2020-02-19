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潤寅千金出庭哽咽喊「我害怕！」　怨檢不讓她請律師猛給壓力

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▲▼潤寅千金楊宇晨（內側黑髮）。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲楊宇晨（內側）開庭哭了，指控檢察官給她心理壓力。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

潤寅實業千金楊宇晨因父母涉詐貸386億元，自己也捲入風波，涉幫忙滅證、洗錢等，而被起訴、羈押。台北地院19日上午首次針對本案開庭，傳喚楊宇晨及其父楊文虎（潤寅董座），父女2人案發後半年終於首次相見，父親當庭認罪了，然而楊宇晨竟說到哽咽，指控檢察官不正當訊問。

原光鮮亮麗的楊宇晨，如今看上去顯得有些憔悴，她在庭上否認犯行，表示無洗錢及湮滅證據的犯意！她說一切都是照父母的指示去做，而母親王音之2019年5月31日說公司要結束營運，隔天要出國，但沒說要去哪裡，只是要她去公司幫忙匯款、收拾東西，令她當下聽到後感到驚慌。

楊宇晨還說，她的名字是被母親拿去「借名登記」為公司股東，她不知道公司有不法所得，實際上也沒參與公司營運，所以此方面也不清楚，至於她2019年6月30日去匯款一事，匯款明細只知道有律師費、小姐遣散費，其餘細節皆不知。

楊宇晨另指出，母親還拿她的名字登記在南投的不動產，說是母親贈與給她的房子，但由於母親欠前立委羅淑蕾錢，為了要幫母親還債，才與王振賢（王音之弟弟）等人相約去找羅淑蕾，一起處份南投不動產，不料，到現場才知道母親有用她的印章在支票上蓋章做擔保，約5、6000萬元，而羅淑蕾說「若房子轉給她，她就把蓋我印章的支票還我」。

或許是感到冤枉，楊宇晨說著說著竟哽咽了起來，甚至哭著控檢方不正當訊問，令她害怕！她說，2019年12月23日檢察官提訊時，她見律師沒到庭，便表示不要開庭，但檢察官稱陳律師自動解除委任，高律師也不能用後，仍問她本案相關問題，「是沒有強迫我回答，但就我一個人，還是會害怕啊！」

楊宇晨繼續控，2019年9月20日第一次訊問時，檢察官也不讓她打電話給律師，還讓調查局的人押著她到男友王威程家中搜索，檢察官甚至一直跟她說現在又有誰被押了等語，給她心理壓力，「我會害怕，但又不能怎麼樣」，她認為明明是父母做的事情，自己卻受到如此對待，最後明確說到「我在法院不怕，回去後被檢提訊就會怕」。

法官對此諭知，被告下次準備庭期前，提出楊宇晨遭不正當訊問的錄音勘驗內容，並提出電子檔，下次開庭時，當庭勘驗偵訊光碟。法官庭末也諭知，3月13日上午10時續行準備程序。

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