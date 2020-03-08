逃美遭押「回台躲肺炎」？潤寅詐貸主嫌全程戴口罩：感謝上天安排

圖、文／鏡週刊

潤寅詐貸案主嫌王音之潛逃美國藏匿半年，台北地檢署發布通緝令後，與美方密切合作，今（8日）終於將她押解回台，由於武漢肺炎疫情嚴重，連華府也傳出首例，王音之全程戴上口罩並進行檢疫，雖然她即將面對遙遙無期的牢獄生活，但她一踏入國門仍表示「感謝上天的安排，讓我回來台灣。」

王音之剪著一頭短髮現身桃園機場時，雙手還被上銬，面對媒體詢問，她一度不語，對於記者提問是否有話想說？會不會想念小孩？王音之仍淡淡地回覆「你說呢？」

但似乎是受到美國疫情也開始嚴重影響，王音之對於能回到穩定控制疫情的台灣，心中彷彿卸下大石頭，她似乎也在感謝老天爺讓她回來躲避疫情。

王音之與丈夫楊文虎是潤寅集團操控者，夫婦2人被控長期偽造不實應收帳款據，向9家金融機構詐貸高達386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，檢方在今年1月偵結，起訴36人。

這起震驚社會的重大詐貸案爆發至今，共有22人遭收押，北檢將起訴書送達美國，並向美方提出司法互助請求，由於楊文虎夫妻曾有一筆資金從伊朗準備匯回台灣，被列為「資恐」警示帳戶遭到凍結，早已引起美方高度關注，所以楊文虎夫婦很快就被美方行政拘捕，雖然楊向美提出移民申請，但經移民法庭審理後駁回，楊文虎也成為近年來逃美重大經濟罪犯被美方遣返罕見案例，顯示台美司法互助有重大突破。

法務部調查局指出，楊文虎夫妻倆從去年6月潛逃出境，先經過上海、再從美國紐約入境，過程中全被我方掌握動向，並透過情資交換與美方合作，先在去年12月將2人逮捕後，將楊文虎先行遣返回台。

不過，由於王音之持不同簽證，必須經過美方移民法庭聽證會程序，經法院審理後才終於裁定遣返，此次也是台美合作攜手打擊犯罪的最佳典範之一。



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