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「感謝上天安排我回台！」潤寅詐貸案王音之遣返　清晨抵機場雙手上銬出關

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▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

記者莊智勝／台北報導

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫妻潛逃美國藏匿半年，但過程中美方與我合作，全程掌握楊氏夫妻2人動向，並於1月21日先行將楊文虎遣返回台，而妻子王音之因持不同簽證緣故，於美西時間6日晚間自洛杉磯遣返，並於8日清晨抵達台灣。王音之現身機場時雙手上銬、沉默寡言，記者提問是否有話想說？會不會想念小孩？王音之則淺淺地答覆「你說呢？」

楊文虎、王音之夫婦是貿易商潤寅集團負責人，但夫婦二人長期偽造不實應收帳款據，向多家金融機構詐貸高達386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。

法務部調查局國際事務處科長賀宗正表示，楊文虎夫妻倆自108年6月潛逃出境，經過上海、自美國紐約入境，過程中我方全程掌握動向，並透過情資交換與美方合作，準確知悉2人動態，108年12月將2人逮捕後，先行將楊文虎遣返回台；賀宗正解釋，因王音之手持不同簽證，必須經過移民聽證會程序，經移民法庭審理後裁定遣返，有效且快速完成遣返作業程序，「這次王音之返台，美方也很支持、重視，還派了2位押解官執行任務。」

王音之8日清晨現身機場，面戴口罩、頂著一頭俐落的短髮，雙手上銬，在多位調查局人員陪同下出關。面對記者提問，王音之簡短地打破沉默，「感謝上天的安排，讓我回來台灣。」當記者問及會不會想念小孩時，王音之則反問「你說呢？」針對詐貸案一事，王音之自始至終皆保持沉默，不予回應。

▼王音之僅簡短回應記者提問，表示感謝上天安排，讓自己能回來台灣。（圖／記者林振民攝）

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

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