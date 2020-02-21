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潤寅「海運提單」詐貸386億！他自爆：小畫家做的　柔術女神喊冤...

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記者孫于珊／台北報導

台北地院21日上午針對潤寅詐貸386億元案傳喚楊文虎的哥哥楊文海、星榮物流公司負責人蕭政良及其4名女員工出庭，巴西柔術冠軍沈秉誼也在其中，她和其他女員工都否認犯罪，僅楊男與蕭男認罪，蕭男甚至自爆海運提單是用「小畫家」偽造而成。

▲▼柔術女神,柔術美女,巴西柔術冠軍沈秉誼。（圖／記者孫于珊攝）

▲柔術女神沈秉誼捲潤寅詐貸案，出庭否認犯罪，喊冤稱一切都不知情。（圖／記者孫于珊攝，下同）

擁有深邃五官、外型亮麗的沈秉誼，2015年間在香港巴西柔術公開賽中奪得冠軍，現在道館中擔任教練。檢方調查發現，沈女曾在星榮物流工作長達約5年，直到2017年才離職；而沈女在職期間涉依負責人指示製作和潤寅間的假提單，藉此供潤寅向銀行詐貸。

沈秉誼當庭喊冤、否認犯行，辯稱只是聽從老闆指示幫忙套印潤寅提單，由於原工作不是負責製作提單，所以完全不清楚內容正確姓，也沒有特別核對提單內容，加上無法違抗老闆命令，只能照辦。而其他3名女員工也依同樣理由，否認犯行。

▲▼柔術女神,柔術美女,巴西柔術冠軍沈秉誼。（圖／記者孫于珊攝）

星榮物流公司負責人蕭政良有承認犯罪，他表示，潤寅帳房林奕如2013年間以「貨物遲延，要先給收件人看」為由，跟他要「空白提單」，直到2016、2017年間，他發現提單數量差太多，詢問潤寅老闆娘王音之後，王女才坦承造假詐貸，考量星榮有5、6千萬帳在潤寅，有被倒帳風險，加上王女百般請求，他才答應配合造假。蕭男甚至提到，有價證券海運提單是用「小畫家」偽造而成。

楊文海也當庭認罪，他供稱，他知情海運提單是假的，卻仍依照負責人的交代，將提單送出去，但強調，他並沒有協助潤寅製作提單。

開庭結束後，沈秉誼及楊文海面對媒體是否有委屈之處等問題，皆不回應，然後就快步離去。台北地院下午再傳喚林奕如、張力方、莊淑芬及施娟娟4名涉案相關人出庭。

▲▼楊文海。（圖／記者孫于珊攝）

▲楊文海當庭認罪，但法官認為他有部分不知情，為何要認。（圖／記者孫于珊攝，下同）

起訴指出，潤寅實業董座楊文虎與妻子王音之，從2010年8月起，為了資金調度需求，開始指示員工和上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等公司高階主管、業務單位配合，製作假的買賣合約，製造進銷貨假象，再拿著星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款，詐貸達386億元。

▲▼楊文海。（圖／記者孫于珊攝）

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