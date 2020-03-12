　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，同時也是名嘴的他，因在節目上發表的言論而惹上妨害名譽官司，雖然高雄市長韓國瑜對於吳誣指他與「新莊王小姐」有婚外情一事，已撤告落幕，但吳還有總統府秘書長陳菊一關要過。吳12日下午出庭表示，他一生沒道歉過，因總統蔡英文不贊成黨內紛爭，他才願意顧全大局而道歉。

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者孫于珊攝）

▲吳子嘉當庭表示，會道歉不是他認錯，而是因為總統蔡英文不贊成黨內紛爭。（圖／記者孫于珊攝）

陳菊的律師指出，陳菊希望吳子嘉的道歉聲明，除了登在美麗島電子報外，也要登在四大報其中一報，以澄清事實，回復陳菊名譽，但吳不願意，因此和解破局。

而吳子嘉迄今皆否認犯行並當庭表示，他承認言論有不當瑕疵，但本身無意願道歉，由於2019下半年的一次私下機會，與蔡英文見面討論大選，蔡英文說不贊成黨內紛爭，他才願意向陳菊道歉，隔日即請律師處理。吳強調，他一生沒道歉過，且他都在公領域發表言論，與陳菊素昧平生，因有蔡英文的特別背景，考量人情世故、顧及大全之下，他才願意道歉給陳菊尊重，但對方卻還要求加登於四大報其中之一，讓他深感遺憾。

陳菊律師認為，吳子嘉所辯不實，請法官依法判決。雙方辯論終結後，法官諭知4月16日下午宣判。

吳子嘉庭外受訪表示，對方認為他是在「大馬路上公開羞辱陳菊，然後在小巷內道歉」，意味美麗島電子報比較小，四大報比較大，但他強調，「媒體無分大小，只分好壞」，還說，依他一貫風格，記者都不應該道歉，因為言論自由與新聞自由是最高價值，權貴本就應接受記者批判，認為挑戰權貴是記者的天職，所以沒有什麼好道歉的。

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者孫于珊攝）

▲吳子嘉強調「媒體無分大小，只分好壞」，挑戰權貴是記者天職，不需道歉。（圖／記者孫于珊攝）

吳子嘉在政論節目「新聞龍捲風」擔任固定來賓的評論員，因在節目中指陳菊利用中鋼當白手套，又說陳菊在輕軌招標案中，給廠商「最有利標」，收取回扣，以及提到高雄氣爆案代位求償的6000多萬元和公益善款，圖利友人開律師事務所等問題，令陳菊認為這些評論已嚴重毀損名譽，且是系統性、有組織性毀滅個人人格的行為，因此提告。

►漂亮寶貝就是妳！

【更多新聞】

大陸賺進上億元沒分潤！　蘇打綠樂團青峰與15年恩師對簿公堂

捷運扶梯偷拍短裙女私密處　他掰「手機被媽媽丟了」！法官嘆：犯錯還說謊

嫖妓女婿到幼兒園看孩子　岳母飆罵「渣男」挨告判拘40天

ET快訊
蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊
桃園首張百萬罰單！男不甩居家檢疫「4度亂跑」遭重罰
長榮空服郭芷嫣嗆「機師餐加料」、電爆學妹　裁決結果出爐
獨／知情醫生爆「劉真半癱」右腦血栓中風：抗凝血劑開到最大
計程車紓困4月起實施半年　加油每公升「補貼4元」、每月2千
奧地利有「醫生證明」才能戴口罩！違者重罰5200元　境內確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「配方的靈魂在豬油」她驚見祖傳料理在網上賣　怒嗆抄襲挨告獲不起訴

快訊／桃園首張100萬罰單！男不甩居家檢疫「還4度亂跑」

「買遊戲點數折現金」攏係假　3男點數到手帳號失聯騙百萬

台中市警局慶312植樹節　植60棵台灣肖楠象徵「一年樹栽、百年樹警」

全國首例！　北院旁聽席採「梅花座」防堵疫病

臉書譏友「這麼破」　網紅MC姊又挨告辯：這些是聽來的

全國警防疫同步超前部署　隔離失聯尋回683人！檢疫監控逾3萬人　

伸手撥弄+水下戲逐綠蠵龜…小琉球浮潛客「一上岸就被逮」！函送屏檢偵辦

帶離陳抗女遭抵抗「手指扭轉斷裂」　女警求償69萬...復健2年嘆：不會好了

快訊／悍女搭北捷「音樂太大聲」被勸阻　亮刀怒嗆：你閉嘴...旅客驚逃

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「配方的靈魂在豬油」她驚見祖傳料理在網上賣　怒嗆抄襲挨告獲不起訴

快訊／桃園首張100萬罰單！男不甩居家檢疫「還4度亂跑」

「買遊戲點數折現金」攏係假　3男點數到手帳號失聯騙百萬

台中市警局慶312植樹節　植60棵台灣肖楠象徵「一年樹栽、百年樹警」

全國首例！　北院旁聽席採「梅花座」防堵疫病

臉書譏友「這麼破」　網紅MC姊又挨告辯：這些是聽來的

全國警防疫同步超前部署　隔離失聯尋回683人！檢疫監控逾3萬人　

伸手撥弄+水下戲逐綠蠵龜…小琉球浮潛客「一上岸就被逮」！函送屏檢偵辦

帶離陳抗女遭抵抗「手指扭轉斷裂」　女警求償69萬...復健2年嘆：不會好了

快訊／悍女搭北捷「音樂太大聲」被勸阻　亮刀怒嗆：你閉嘴...旅客驚逃

爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

落實防疫！花蓮縣府實施單一出入口管制　必要時啓動居家辦公

潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

美股期指跌逾5%...再度觸發熔斷機制！　道瓊期指重挫1233點

抗「新冠」正確防疫才有效！花蓮慈院教您正確洗手戴口罩

「TAIPEI Act」完成國會程序！待川普簽署　總統府：美國是最重要盟友

「配方的靈魂在豬油」她驚見祖傳料理在網上賣　怒嗆抄襲挨告獲不起訴

蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊

川普祭30天禁歐令　法媒：戴高樂機場第3航廈恐關閉！

玩太high害歐告尿床！媽氣到「人狗共罰」嚴監禁　網笑：這招狠

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

心臟病兒急送北榮！救護車車牌曝光

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商重罰百萬原因曝…

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

快訊／音樂太大聲被勸阻　女捷運站：你閉嘴...旅客驚逃

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網戀愛敲正面照

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

心臟病少年抵北榮　爸：我們全家感激

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

遭友人掏槍指頭！他拔魚刀殺死人下場曝

女童隨陌生人進山區　竟在墓園現身

26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面