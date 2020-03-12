承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！

記者孫于珊／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，同時也是名嘴的他，因在節目上發表的言論而惹上妨害名譽官司，雖然高雄市長韓國瑜對於吳誣指他與「新莊王小姐」有婚外情一事，已撤告落幕，但吳還有總統府秘書長陳菊一關要過。吳12日下午出庭表示，他一生沒道歉過，因總統蔡英文不贊成黨內紛爭，他才願意顧全大局而道歉。

▲吳子嘉當庭表示，會道歉不是他認錯，而是因為總統蔡英文不贊成黨內紛爭。（圖／記者孫于珊攝）

陳菊的律師指出，陳菊希望吳子嘉的道歉聲明，除了登在美麗島電子報外，也要登在四大報其中一報，以澄清事實，回復陳菊名譽，但吳不願意，因此和解破局。

而吳子嘉迄今皆否認犯行並當庭表示，他承認言論有不當瑕疵，但本身無意願道歉，由於2019下半年的一次私下機會，與蔡英文見面討論大選，蔡英文說不贊成黨內紛爭，他才願意向陳菊道歉，隔日即請律師處理。吳強調，他一生沒道歉過，且他都在公領域發表言論，與陳菊素昧平生，因有蔡英文的特別背景，考量人情世故、顧及大全之下，他才願意道歉給陳菊尊重，但對方卻還要求加登於四大報其中之一，讓他深感遺憾。

陳菊律師認為，吳子嘉所辯不實，請法官依法判決。雙方辯論終結後，法官諭知4月16日下午宣判。

吳子嘉庭外受訪表示，對方認為他是在「大馬路上公開羞辱陳菊，然後在小巷內道歉」，意味美麗島電子報比較小，四大報比較大，但他強調，「媒體無分大小，只分好壞」，還說，依他一貫風格，記者都不應該道歉，因為言論自由與新聞自由是最高價值，權貴本就應接受記者批判，認為挑戰權貴是記者的天職，所以沒有什麼好道歉的。

▲吳子嘉強調「媒體無分大小，只分好壞」，挑戰權貴是記者天職，不需道歉。（圖／記者孫于珊攝）

吳子嘉在政論節目「新聞龍捲風」擔任固定來賓的評論員，因在節目中指陳菊利用中鋼當白手套，又說陳菊在輕軌招標案中，給廠商「最有利標」，收取回扣，以及提到高雄氣爆案代位求償的6000多萬元和公益善款，圖利友人開律師事務所等問題，令陳菊認為這些評論已嚴重毀損名譽，且是系統性、有組織性毀滅個人人格的行為，因此提告。

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