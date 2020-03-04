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潤寅詐貸案「倒台前」內幕曝！千金找男友藏錢…員工急送老闆出國趕滅證

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記者羅志華／台北報導

潤寅詐貸9家銀行達386億元震驚社會，主謀楊文虎自美國被押解回台後，已坦承詐貸犯行，但他的妻子王音之仍滯留美國，有待調查局持續協商。北院3月4日開庭，傳喚潤琦負責人陸敬瀛、千金楊宇晨男友王威程、涉嫌任洗錢白手套的水果店老闆蕭炯桂，及涉嫌協助滅證的律師黃呈熹到庭審理，4人皆否認犯罪。

▲▼潤寅詐貸案，黃呈熹律師。（圖／記者羅志華攝）

▲潤寅詐貸386億震驚社會，北院4日傳喚4名被告到庭，其中黃呈熹律師替自己辯護，道出了潤寅「倒台前」的種種內幕。（圖／記者羅志華攝）

潤琦負責人陸敬瀛表示，他只是掛名負責人，僅在貸款對保時出面，平時連印章都保管在王音之那，他僅收取人頭費年薪約10萬元，每次對保有車馬費1萬元，他於2017年4月時，曾要求中止掛名登記，但王音之每月「加薪」至7萬挽留，他才同意繼續，對詐貸一事，則從頭到尾都不知情。

水果店老闆蕭炯桂否認替潤寅洗錢，他只是聽從王音之的指揮，在水果禮盒內放置現金，再配送給指定對象；潤寅倒台前，他只是聽從潤寅秘書林奕如的指揮，將公司電腦運出，並保管4箱文件，沒人要他銷毀資料。

潤寅千金楊宇晨的男友王威程，稱楊宇晨於2019年5月間，跟他說家裡要「破產了」，請他幫忙開保險櫃放私房錢，他們5月開櫃、6月放錢，7月時詐貸的新聞才爆發，王威程稱開櫃只是幫忙，與詐貸案無關，他也完全不知情。

涉嫌協助滅證的黃呈熹律師，今日出庭單刀赴會，稱所有事情他最清楚「不需要律師」；黃呈熹回憶，潤寅倒台前財務吃緊，已沒有銀行願意借貸，王音之為了周轉，於2019年4月間找他擔任顧問，請他幫忙找民間金主調錢，並協助延緩星展銀行的催款。

黃呈熹表示，到了2019年5月，潤寅這條船已經快沉了，員工們擔心王音之會說溜嘴、波及他們，只想趕緊將楊文虎、王音之夫婦送出國，並與黃呈熹商討如何滅證；當時潤寅秘書林奕如提議，由黃呈熹帶走2台、留下其他的電腦「故佈疑陣」，讓檢警以為是楊文虎、王音之帶走的，不料後來林奕如臨時變卦，讓蕭炯桂運走剩下的電腦，讓黃呈熹驚覺被擺了一道，又趕緊找來潤寅員工開會，確保接受調查時要口徑一致。

黃呈熹否認洗錢，主張他直到2019年6月3日，才知道潤寅涉嫌詐貸，前面都以為只是「破產」，他從潤寅收下的1250萬元，其中500萬元是楊文虎、王音之包三審的律師費，另外750萬則是公司員工的律師費，他一個人忙不過來還須請外部律師才能處理；他感謝王振賢介紹這麼大一筆生意，事後還匯了40萬過去。

黃呈熹最後表示，依最高法院實務見解，在無人提告、檢方調查前，並不構成刑法165條滅證犯刑，他質疑檢方將潤寅案確立「刑事被告案件」前的事實，作為部分起訴他的依據；檢察官回應，刑法165條就是本件起訴的要件，若被告有爭議，可於審理中表示意見，檢方將尊重法院的判斷。

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