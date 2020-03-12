台北關扣押9797條「國安私菸」…吳宗憲聲請發還　法官駁回理由揭曉！

▲吳宗憲聲請發還9797條菸品，遭法官以「無權責」發還為由駁回。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者孫于珊／台北報導

少校侍衛官吳宗憲在台北地方法院審理國安私菸案時，聲請發還9797條菸品，主張菸非犯罪所得，且是用錢買的，依法有所有權，此外也聲請發還手機及筆電。如今法官以「無權責」發還菸品，而扣案手機和筆電則因案件審理中無法先行發還為由，皆裁定「聲請駁回」。

吳宗憲聲請主張，9797條菸先前經財政部關務署台北關關員扣押，但台北關已將菸移交法務部調查局新北市調查處，而市調處既受檢察官指揮，應認菸品也經檢察官扣押，又菸品是吳宗憲向華航公司購買，非犯罪所用或犯罪所得物，無必要繼續扣押。另外，手機及筆電與本案不具直接關聯性，且從內擷取的本案相關對話紀錄及圖片，吳宗憲也都不爭執，所以也聲請發還。

▲吳宗憲主張9797條菸品非犯罪所得，且是用錢買的，應發還，但遭法官駁回。（圖／資料照／記者孫于珊攝，下同）

法官經查指出，菸品於台北關扣押當日，即已移入台北關的私貨倉庫，尚未移交予市調處或地檢署，檢調也均未將扣押菸品製作筆錄，雖扣押菸品上的簽收人是註明新北市調查處，但僅屬「海關制式公文用詞」，因此北院並無權責發還。

而關於筆電及手機被當作犯罪工具遭扣押的部分，由於吳宗憲曾自承，他僅有一個LINE帳號，且有使用扣案手機登錄LINE與同案被告聯繫，扣案筆電也有登錄LINE並收取電子郵件等語，法官認為，本案尚未進行調查證據程序，日後還有可能需要調取手機及筆電勘驗確認，因此無法在準備程序階段就先行發還，故駁回聲請。

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