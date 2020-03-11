影／武漢包機返台　國軍46名化學兵徹夜消毒阻絕病毒

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎的疫情持續蔓延，自第一批武漢包機回台後，接續著鑽石公主號的包機在2月21日返抵台灣，而第二批武漢包機也終於在10日深夜抵達。國防部比照過去鑽石公主號回台灣的消毒模式，共46位官兵進行消毒作業，除了針對人員下機後，實施第一道消毒，也對乘客的行李，以及現場檢疫人員及裝備實施詳細除污作業，確保安全。

國防部10日深夜，待第二批武漢包機降落桃園機場，隨即如同過去鑽石公主號的消毒任務，由陸軍第六軍團33化學兵群，以及海關、移民署、疾管署、防檢局等單位組成的專案小組執行相關檢疫消毒作為。

▲陸軍化學兵支援武漢包機回台相關防疫、消毒作業。（圖／軍聞社提供）

陸軍33化學兵群此次派出共46位官兵並由指揮官李上校帶領，而設備方面包括，重型消毒車1輛、3.5噸載重車3輛、人員除污車1輛、偵搜車1輛、輕型消毒器4具、背負式消毒器8具及氣霧消毒器2具等2類20件。

陸軍33化學兵群說明這次消毒作業為，針對人員下機後，實施第一道消毒，除了進行手、腳部位消毒清潔外，也對乘客的行李，以及現場檢疫人員及裝備實施除污作業，以保障返臺國人及檢疫人員安全；另外還有機外空橋、樓梯及檢疫線等人員通行空間，也同樣進行消毒作業，為確保阻絕病毒於國門之外。