張益贍月領10萬溜班進摩鐵　民眾黨下午決定蔡宜芳去留

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨在不到10小時內火速開除張益贍黨籍，同時張益贍也主動請辭文基會副主委一職。針對有議員調閱資料證實張益贍「蹺班」，立委蔡壁如說，政府機要都有一定規範，既然作為一個政治機要，就應知道職責所在，「自己要潔身自愛」；至於蔡宜芳昨現身立院，蔡壁如說，今天會開中評會，黨部通知她要到中評會說明，若有進一步結果會對外說明。

蔡壁如表示，政府機要都有一定規範，「上下班打卡，但就算打了卡，溜出去，我想這還是要加強宣導」，另外還是自己要潔身自愛，既然作為一個政治機要，你就應該知道身份、職責所在，「我想這還是要自我控管」。

對於在第一時間回應張益贍、蔡宜芳不倫戀事件，面帶笑意，被外界認為應該正經一點態度？蔡壁如說，第一時間聽到是有點驚訝，所以大概不知道怎麼去回應，「不過我想，大概這部分，我想我有改進的空間」。

媒體追問，蔡宜芳昨天被捕捉到悄悄現身立院附近，是否有人跟她聯繫上？蔡壁如說，今天會開中評會，黨部通知她今天要到中評會做說明，所以下午開會後，若有進一步結果會跟外界說明。

其他人也看了這些...

►張益贍滑進摩鐵「開會」 柯文哲大笑避談：下一題

►民眾黨譴責張益贍私通王浩宇密謀搏聲量 違反正直誠信原則

►張益贍密謀王浩宇遭開除 民眾黨：蔡宜芳心情平復後再做調查

更多熱門新聞...

►「滑進摩鐵」理由百百種 前立委一肩扛：就是大家所想的那樣

►柯文哲爆開除張益贍理由：他「頭腦壞掉」讓王浩宇打民眾黨

►砲轟張益贍「老男人」 張雅琴：你應該喊STOP！你毀了一個女孩子

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！