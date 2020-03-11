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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「滑進摩鐵」理由百百種　前立委一肩扛：就是大家所想的那樣

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▲▼陳致中、王世堅、吳育昇。（合成圖／ETtoday資料照）　

▲陳致中、王世堅、吳育昇。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民眾黨爆出桃色醜聞！已婚的中央委員張益贍11日遭週刊爆料與黨團助理蔡宜芳發生不倫戀，兩人不但在車上擁吻，還到摩鐵開房，不過兩人第一時間皆對外表示「是開會」。過去政壇中也有不少政治人物被拍到上摩鐵，有人避答辯解，也有人坦承以對。

蔡宜芳兩次競選失利後，到民眾黨黨團擔任法案助理，但卻與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍幽會，兩人在車上擁吻、到摩鐵開房。消息曝光後，張益贍回應，「強調因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉」。而蔡宜芳則是哭著向立委蔡壁如認愛張益贍，蔡壁如也不忍苛責，並表示「當時我們都有分配保姆制度，我也不曉得這個，保姆也太盡責了，進展到這樣，太盡責了」。

針對這件不倫戀，民眾黨已開除張益贍的黨籍，至於蔡宜芳部分，蔡壁如說也有可能「會請她離開」。

▲▼蔡宜芳、張益贍。（圖／ETtoday資料照、章益贍臉書）

▲蔡宜芳、張益贍。（合成圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）

王世堅聲稱：只是選民服務

民進黨議員王世堅曾與前助理小文上摩鐵上演「世堅情」，之後再被媒體直擊開車載妹幽會，而地點也從摩鐵轉戰到路邊，兩人在車上停留1小時，關係引外界好奇。不過，王世堅當時強調只是選民服務，對於是否交新女友，王世堅連喊3聲沒有。

▲▼台北市議員王世堅接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

羅致政交代不清　否認到底：沒有啦！

民進黨立委羅致政被周刊爆出與辦公室副主任粘珮瑩5天內上摩鐵兩次，剛開始矢口否認「怎麼可能沒有啦！」事後開記者會說明，但全程照聲明稿念，不斷跳針回應「事件始末已向家人說明，也已獲家人諒解」，但是兩人關係到底如何，並沒有解釋清楚。

▲▼民進黨立委羅致政,蔡易餘,王定宇,蔡培慧舉辦「聲援香港，保衛台灣，拒絕逃犯條例引渡中國」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者李毓康攝）

法院認證陳致中召妓

民進黨高雄市議員、前總統陳水扁的兒子陳致中，2010年爆出的「召妓」神秘女子「妮可」，引起全國高度關注，他先是否認爆料並揚言提告周刊。不過法院開庭時卻發現陳致中和召妓男曾使用同一支手機打電話找小姐，面對檢察官詢問原因，陳致中說「無法回答，也覺得很詭異」。

最後法院判決陳致中敗訴，需賠償周刊200萬元，還被揶揄「法院認證的召妓」，而這樣的判決結果，令陳致中夫婦不滿，黃睿靚出面控訴：「法院判決結果草率、離譜，是政治打壓！」力挺丈夫：「我百分百相信致中不會召妓。」

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員陳致中。（資料照／記者洪正達攝）

吳育昇不辯解　就是大家想的那樣

除了民進黨之外，國民黨前立委吳育昇，2009年被爆和一名女子開車上摩鐵，事後他開記者會坦承外遇，「過程就是大家所想的那樣」，面對外界抨擊跟批評，他選擇正面面對，一肩承擔；不過自婚外情風波之後，他也坦言，開始懂得反省自己，講話也變的客氣許多，另外也感謝他的太太陪伴他走過低潮。

▲▼吳育昇。（圖／記者莊喬迪攝）

▲吳育昇。（資料照／記者莊喬迪攝）

城仲謀辯解：肚子痛去上廁所

前任司法院大法官兼任副院長城仲模2006年被媒體拍到，與某國立科大的助理教授一起進入摩鐵，兩人共處時間達70分鐘。事件爆發後，城仲模解釋當天是因為女方肚子痛，所以才開到汽車旅館去上廁所，否認外界所影射的婚外情。

不過城仲模最後仍抵不住外界輿論，最後選擇請辭大法官以及兼任司法院副院長之職務，由時任總統陳水扁批准。

童仲彥情史超豐富　新歡一個換一個

前台北市議員童仲彥雖然沒有被抓包上摩鐵，不過他2017年遭前妻李秀環指控他家暴、外遇，兩人離婚後，他與辦公室主任邱惠美交往一段時間後，之後有有「小四」紅豆妹的介入兩人宣告分手，可見童仲彥情史相當豐富。目前，童仲彥已退出政壇，目前專職直播平台藝人，他從不諱言諱言自己嫖妓無數次，希望能推動性專區。

▲童仲彥和邱惠美。（圖／翻攝自子玹精品、童仲彥臉書）

▲童仲彥和紅豆妹（左）、邱惠美（右）。（合成圖／翻攝自子玹精品、童仲彥臉書）

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