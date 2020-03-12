張益贍蹺班幽會蔡宜芳　黃珊珊坦言：社會觀感很差

記者楊亞璇／台北報導

張益贍爆出不倫戀，請辭台北市文基會副執行長，北市議員徐巧芯披露張益贍的出勤記錄，確認張益贍被偷拍上摩鐵當日並沒有請假，要求張益贍要為公務怠惰一事道歉。對此，北市副市長黃珊珊12日受訪時坦言，「社會觀感很差」，強調公務員就應認真上班。

▲張益贍、蔡宜芳爆不倫戀 。（圖／翻攝臉書）

對於張益贍在上班時間外出，黃珊珊認為，公務人員違反相關規定，不管辭不辭職都會做處分，「這個事件我個人認為是社會觀感很差」，站在女性立場，任何人不該有這樣行為，錯了就是錯了，政府部門就做政府部門該做的事。

至於清查所有局處嗎？黃珊珊。有具體檢舉案當然會去清查，我們不可能清查誰有認真上班，這是基本要求，「公務員就是要認真上班，沒有認真上班被抓到就是處罰，沒什麼好講的」。

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