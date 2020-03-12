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砲轟張益贍「老男人」　張雅琴：你應該喊STOP！你毀了一個女孩子

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▲▼張雅琴批張益贍是老男人。（圖／翻攝年代晚報YouTube）

▲張雅琴批張益贍是老男人。（圖／翻攝年代晚報YouTube）

記者蔡文鈴／綜合報導

民眾黨前中央委員張益贍11日遭週刊爆料，與同黨黨團助理蔡宜芳上摩鐵爆發不倫戀，男方當天遭開除黨籍處分。對此，主播張雅琴在年代晚報對此事表達看法，認為張益贍是個「老男人」，應該要喊「STOP！」

對於張益贍爆出不倫戀，張雅琴11日在《年代晚報》諷刺，你這是「疫亂情迷」嗎？雖然蔡宜芳年輕，充滿少女情懷，但也不是18歲的小孩子，「但張益贍你比他大20歲，你是個老男人，你有老婆，你有小孩，你女兒只比蔡宜芳多3歲，你應該跟他講STOP！STOP！」

張雅琴認為，這件事男方要負滿大的責任，怒轟張益贍「你完全沒有政治sense」，這樣子讓柯P臉上難看、讓民眾黨難看，結婚了還搞這什麼東西，雖然已經被開除黨籍那又怎樣「你毀了一個女孩子」。

▲▼ 張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

▲張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

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