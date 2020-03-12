民眾黨譴責張益贍私通王浩宇密謀搏聲量　違反正直誠信原則

記者陳家祥／台北報導

關於張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨在不到10小時內火速開鍘開除張益贍黨籍，掀起外界討論。民眾黨12日召開記者會說明，民眾黨絕不會透過個人的角色跟其他政黨協商合作，張益贍已違反黨章中「正直誠信」的相關規定；至於蔡宜芳同樣也在對話群組裡，則因為沒有發言，未來等蔡宜芳心情平復後再行處置。

針對張益贍遭開除黨籍，民眾黨定調與不倫戀風波無關，而是私下與王浩宇接觸密謀合作。民眾黨12日上午召開記者會，發言人林珍羽指出，關於張益贍的部分，因為有違規事實，違反台灣民眾黨黨章中的正直誠信，在昨天下午直接透過中央評議委員會統一作裁決，開除黨籍、黨職身分。

林珍羽強調，台灣民眾黨絕對不會透過個人的角色，跟任何其他政黨協商合作，台灣民眾黨秉持的就是正直誠信，「針對張益贍個人行為，本黨表示譴責」，台灣民眾黨沒有任何官方授權，授權張益贍獨自跟王浩宇做任何溝通協商，台灣民眾黨沒有這樣的授權。

至於王浩宇的對話框截圖裡面也有蔡宜芳，林珍羽說，「蔡宜芳沒有發言」，這部分沒有違規事實，也無相關黨職，所以沒有相關裁處空間。她補充，台灣民眾黨不會針對私領域調查，目前先請蔡宜芳休假，會透過中評委請蔡宜芳說明，若有違法黨章的部分，就會做出最後裁決。

▲民眾黨團針對張益贍、蔡宜芳相關後續事宜進行說明。（圖／記者黃國霖攝）

▲王浩宇與張益贍的對話紀錄。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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