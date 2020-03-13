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蔡宜芳FB示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵當「小王子的玫瑰」

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蔡宜芳3月1日被《CTWANT》直擊與張益贍甜蜜幽會，她不忘同時在臉書上PO文示愛。（圖／本刊攝影組）

蔡宜芳3月1日被《CTWANT》直擊與張益贍甜蜜幽會，她不忘同時在臉書上PO文示愛。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

民眾黨新秀、政治F奶甜姐兒蔡宜芳被《CTWANT》直擊與柯文哲心腹張益贍大搞不倫戀，甚至滑進摩鐵3小時，而正當本刊記者在摩鐵外等待他們「談公事」的同時，才發現蔡宜芳早在同天中午兩人喝咖啡時，在私人帳號甜蜜PO文「我又更完整一點，也是因為你」，幾小時後，兩人就好好的「整合」了一番。

《CTWANT》3月1日獨家直擊到蔡宜芳與張益贍的約會行程，可以說是相當充實，中午兩人先在蔡宜芳住家附近喝了2小時咖啡，再到對街牛排館「續攤」2小時，吃飽喝足後，兩人稍加處理公務，傍晚直奔永和的摩鐵。事後兩人向記者表示，他們是去摩鐵「談公事」。

請繼續往下閱讀...

而就在他們「談公事」的同時，《CTWANT》記者在外百般無聊滑著臉書，竟看到同天稍早前，蔡宜芳在臉書私人帳號上分享盧廣仲前年的歌曲《幾分之幾》（如下圖），並引述歌詞「那一天你走進了我的生命，謝謝你成為了我的幾分之幾，如果我又更完整一點 也是因為你，某一天你離開了我的生命，謝謝你曾經是我的幾分之幾」，文末不忘加個愛心符號，大讚歌詞很美，顯然歌詞完全打中她的心，有如陷入熱戀中的女性PO文內容。

獨家／蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶到摩鐵整合

除了自覺被張益贍「完整一點」，就在這3小時中，蔡宜芳粉絲團也有發文，一度讓記者以為是摩鐵實況，不過卻是分享她自己18歲的照片，力挺18歲公民權改革，顯然是事先預排好的內容。

更往前回溯，蔡宜芳在2月14日情人節當天PO出抱花的照片，內文寫著「願每一朵玫瑰都可以找到細心呵護自己的小王子，願每一個小王子都可以找到那朵讓他願意放棄一片花園的玫瑰」，文末並且加上「#愛要耐心等待仔細尋找」，這種自己找到另一半就願有情人終成眷屬的想法令人感動，但可惜她的「小王子」並沒有放棄花園。

獨家／蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶到摩鐵整合

▲蔡宜芳2月14日情人節當天甜蜜PO文。（圖／本刊攝影組）

而就在《CTWANT》獨家曝光蔡宜芳與張益贍的戀情後，民眾黨以「未經本黨黨中央授權之下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，嚴重毀損本黨形象」為由，開除張益贍，而張本人也自行辭去台北市文化基金會副執行長一職；蔡宜芳則請假3天，今天被直擊到全身包緊緊出現在立法院附近，一手拖著行李箱，肩上還扛著一袋重物，眼神顯得相當落寞。

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