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不倫戀後現身了！蔡宜芳立法院「拖行李箱」　神情落寞大受打擊

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民眾黨團助理蔡宜芳今日出現立法院附近，神情顯得落寞緊張。（圖／記者李承值攝）

▲民眾黨團助理蔡宜芳12日出現立法院附近，神情顯得落寞緊張。（圖／記者李承值攝）

圖文／CTWANT

本刊報導，民眾黨中央委員張益贍和民眾黨團助理蔡宜芳發生不倫戀，一日之間男主角張益贍請辭文基會副執行長，也遭民眾黨開除黨籍；女主角蔡宜芳12日低調出現在立法院附近，眼神顯得落寞。

針對黨內爆發不倫戀，民眾黨發言人林珍羽12日上午再度出面表示，張益贍被開除黨籍，是因為未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉策略，嚴重毀損民眾黨形象。至於蔡宜芳則牽涉私人情感問題，目前請假中，等之後中評會調查。

蔡宜芳雖然向立法院黨團請假，但12日被本刊直擊出現在立法院附近。形單影隻的蔡宜芳，一手拖著行李箱，肩上還扛著一袋重物，據了解，蔡宜芳在台北目前並無固定住所，12日應該是要移動到新的住宿地點，所以才會大包小包在街頭走動。

昨日報導可能讓蔡宜芳心情大受打擊，眼神落寞的她，大部分時間都低著頭走路，也非常關注手機上的訊息，不小心還偏離斑馬線。心事重重的蔡宜芳可能太過關注手機，途中還錯過目的地，最後才又拖著行李回頭，快步進入立法院附近的大樓中。

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