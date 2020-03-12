張益贍密謀王浩宇遭開除　民眾黨：蔡宜芳心情平復後再做調查

▲民眾黨團針對張益贍、蔡宜芳相關後續事宜進行說明。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

去年參選北市立委失利的蔡宜芳、已婚的台北市文化基金會副執行長張益贍，11日被週刊爆料與幽會，在車上擁吻、摩鐵開房，掀起輿論譁然。昨民眾黨火速開除張益贍黨籍，至於蔡宜芳部分，發言人林珍羽12日表示，民眾黨不會針對私領域調查，目前先請蔡宜芳休假，會再透過中評委請蔡宜芳說明，若有違法黨章的部分，就會做出最後裁決。

針對張益贍遭開除黨籍，民眾黨定調與不倫戀風波無關，而是私下與王浩宇接觸密謀合作。民眾黨發言人林珍羽指出，張益贍違反黨章中的正直誠信規定，

「針對張益贍個人行為，本黨表示譴責」，台灣民眾黨沒有任何官方授權，授權張益贍獨自跟王浩宇做任何溝通協商，台灣民眾黨沒有這樣的授權。

至於蔡宜芳的部分，雖然也同樣在對話框裡，但林珍羽說，「蔡宜芳沒有發言」，暫認定沒有違規事實，也無相關黨職所以沒有裁處空間。她補充，台灣民眾黨不會針對私領域調查，目前先請蔡宜芳休假，會透過中評委請蔡宜芳說明，若有違法黨章的部分，就會做出最後裁決。

民眾黨立院黨團副主任柯昱安說，目前蔡宜芳在黨團的職務是請假中，會等蔡宜芳平復心情之後，再接受中評會的調查。



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