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柯文哲爆開除張益贍理由：他「頭腦壞掉」讓王浩宇打民眾黨

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記者楊亞璇／台北報導

去年參選北市立委失利的民眾黨黨團助理蔡宜芳，被週刊拍到已婚的前民眾黨中央委員張益贍幽會，兩人在車上擁吻，甚至到摩鐵開房，待了3小時，引發爭議，張益贍隨即遭黨開除。柯文哲形容，他的心情是「先錯愕，然後才開始慢慢生氣」。

不過，不倫戀卻引發案外案，王浩宇爆料，張益贍在去年選戰找綠黨談合作策略。民眾黨昨聲明，張益贍在未經本黨黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反本黨黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損本黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

▲▼柯文哲出席永春陂濕地公園開幕典禮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲柯文哲出席永春陂濕地公園開幕典禮。（圖／記者謝盛帆攝）

對於開除張益贍，卻沒有處理蔡宜芳，柯文哲強調，兩個人情節不一樣，「不倫戀那是另外一回事」，另外是他怎麼會去跟王浩宇，誰授權他做什麼事，覺得他實在是天兵，誰會知道？怎麼都讀不懂提供資料給王浩宇，讓王浩宇批柯，打民眾黨，來邊緣化民進黨，什麼戰術，無法理解。

柯文哲繼續碎念，「你不覺得這很奇怪嗎」，無法理解，這什麼戰術，「實在是頭腦壞掉」。柯文哲說，他的心情是「先錯愕，然後才開始慢慢生氣」。對於外界質疑，張益贍沒有獲得授權敢做？柯文哲僅回應，「所以他就被開除了」。

至於蔡宜芳，柯文哲說，「該處理的處理，黨團當然是自己要處理」，反正也是有個制度，走程序就好。而對於張益贍辯稱到摩鐵開會的說法，柯文哲則是說一陣大笑，急忙喊說「好啦，下一題」。

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