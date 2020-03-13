貨車司機撞死酒駕騎士判6月　關鍵在跨越「路中央黃線」

記者黃翊婷／綜合報導

張姓送貨員去年5月6日中午12時許行經雲林崙背鄉民主路，卻與酒駕的李姓機車騎士發生擦撞，對方送醫後仍因多重器官衰竭死亡。經過交通部公路總局鑑定，確認是張男跨越行車分向線引發車禍，雲林地院法官日前依過失致死罪判他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲李姓騎士雖然是酒駕，但並沒有逆向。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，張男事發當天駕駛自用小貨車行經崙背鄉民主路由東往西方向，雖然是陰天，但是自然光線充足，柏油路面也沒有缺陷或是溼滑現象，理論上他應該有看到對向的李姓騎士，卻沒有遵守交通規則跨越行車分向線駛進對向車道，右前車頭擦撞到騎士，導致對方人連帶車倒地。

李姓騎士因為臉部多處撕裂傷、鈍性腹部創傷、吸入性肺炎、左腳蜂窩性組織炎合併壞死、臥床併發循環功能障礙等傷害，送醫治療20天仍因多重器官衰竭死亡。肇事的張男坦言，當時在車道上看見騎士右轉出來，就騎在黃色分向線上，閃避不及才會撞上。

▲李姓騎士送醫急救20天仍因傷重不治。

不過，交通部公路總局依照兩車毀損、倒停位置、刮地痕跡以及散落物進行分析，發現李姓騎士在車禍發生前並未侵入對向車道逆向行駛，反而是張男跨越行車分向線，造成兩車擦撞。

雲林地院法官認為，張男未遵守規定逆向行駛確有疏失，雖然有意賠償，但因為金額談不攏而未與死者家屬達成和解，考量到他沒有任何前科，家中還有父母需要照顧，最後依過失致死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車