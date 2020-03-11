26歲護理師遭「砂石車爆頭」！工作2年第1次遲到…留下2歲兒　肇事司機下場曝

▲▼砂石車輾斃女騎士，法院判決出爐。（資料圖／突發中心翻攝，下同）

記者戴若涵／台中報導

陳姓砂石車司機2017年底行經台中南區建國北路要穿越建國北路與大慶街口時，從最內側車道行駛經過黃色網狀線後，開進外側慢車道，也沒與機車保持安全距離，導致一名林姓女騎士反應不及，當場發生碰撞，頭頸部當場被輪胎輾過，腦漿外露送醫不治。陳男事後被起訴，法院判決出爐！

據了解，該名26歲林姓女騎士在中山附醫任職，上班2年多來從未遲到，當時她正要前往醫院加護病房值小夜班，沒想到卻在距離醫院300公尺遠處遭遇死劫，留下年僅2歲的兒子，死訊令家人、同事們都無法接受。

判決指出，陳姓砂石車司機2017年12月19日開車載運砂石要到一處工地，下午3時許沿著台中市南區建國北路由西向東方向行駛在內側車道，準備要穿越建國北路與大慶街口時，直接從最內側車道行駛經過黃色網狀線，沒有進入內側車道，反而開進外側慢車道，也沒有與旁邊的機車保持安全距離。

此時，同向騎著機車的林姓護理師行經該處，見狀閃避不及，機車左側與砂石車右側發生碰撞，林女人車倒地，頭頸部遭砂石車輪胎輾過，當場頭部外傷併腦漿外露，經緊急送醫急救，仍因頭胸腹部鈍挫傷、多重器官損傷等不治死亡。

事後陳姓砂石車司機被依業務過失致死罪嫌起訴。台中地方法院審理後，認為陳男沒有依照輔助引導標線行進，又沒有注意兩車並行間隔，導致慘劇發生，但審酌他犯後態度良好，又與林女家屬達成和解，也給付完畢，最後依照業務過失致死罪，判他有期徒刑7個月，緩刑2年。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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