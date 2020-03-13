桃園龜山民宅5樓暗夜大火　警消「發現1具焦屍」身分性別待查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一棟民宅12日深夜傳出大火，起火點在5樓竄出，消防局第一大隊出動大批警消與車輛前往灌救，13日凌晨撲滅火勢後，在現場發現一具屍體，但因焦黑無法辨識身分與性別，警方與消防局鑑識人員正漏夜清查死者身分與起火原因。

▲桃園市龜山區信義街民宅5樓12日深夜傳出大火，消防局出動大批警消前往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區信義街民宅5樓12日深夜大火，消防人員撲滅火勢後在5樓搜出一具焦屍，身分與性別待查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局12日深夜11時4分接獲報案，龜山區信義街1棟民宅5樓發生大火，總計出動消防人員74人、消防車22量與4輛救護車到場灌救，現場為5層樓RC鋼材建築，由於傳出有人員受困，消防人員出動雲梯車搜救，火勢在13日凌晨0時左右撲滅，消防人員進入火場搜索是否有人員受困。

消防人員在5樓房間發現1具屍體，因焦黑難以辨認其身分與性別，因明顯死亡消防人員並未送醫，消防局粗估室內燃燒面積約50平方公尺，屋內堆置都是易燃物品均已燒毀，火災發生原因與死者身分等則由警方與鑑識人員釐清中。

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