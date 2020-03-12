約女兒去書局…半路溜進摩鐵硬上！色繼父試過1次還想要～妻怒揭他惡行

▲42歲男子阿漢（化名）假藉要帶16歲繼女香香（化名）去書局看書，實際上是載至摩鐵性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／高雄報導

42歲男子阿漢（化名）日前假藉要帶16歲繼女香香（化名）去書局看書，實際上卻是將香香載至摩鐵性侵，一次得逞後，同年10月阿漢又趁與香香獨處時想二次下手，所幸香香母親剛好返家，即時阻止先生惡行。法院審理時一審判阿漢4年有期徒刑；二審法官駁回上訴，維持原判。全案仍可上訴。

阿漢與妻結婚10多年，平時與老婆、繼女香香3人同住一屋，2017年6月11日上午阿漢以要帶香香去書局看書為由帶她出門，怎料車子開著開著卻進了一摩鐵！2人進房後阿漢先將香香強壓在床，隨後威脅，「妳若不脫衣服，我就直接幫妳脫」，強硬態度逼得香香只好乖乖將衣服脫下，接著，阿漢又暴力強壓香香頭部，強迫女兒幫自己口交，接續還以自身力量強行讓2人發生關係。

同年10月11日晚上在家阿漢又一時性慾大起，為滿足己慾，他擬要再對香香強制性交，所幸未得逞前香香母親及時返家。香母見父女倆在爭執且香香在哭泣，經詢問了解後，急忙撥話至勵馨基金會尋求協助，曝光先生惡行。

法院審理時阿漢否認犯行，他辯稱是因女兒師生戀事情曝光，想約老師談判才會帶女兒前去摩鐵。法官認為阿漢竟利用照顧香香的機會，在她孤立無援時以強暴手段對她性侵，嚴重造成香香身心陰影，行為實在不應該，一審依強制性交罪判他有期徒刑4年；二審高院法官認為阿漢證詞前後不一，且他行為已破壞自己與香香10多年的信任關係，審結認為原判決並無不妥，駁回上訴。全案仍可上訴。

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