當1日情人…她爽獻身坐等500萬酬勞！陪吃後結局反轉　帳戶遭掏空痛失296萬

▲男子網路上騙稱，有大老闆要徵一日情人，酬勞500萬元，待女網友上鉤後，以各種理由騙取對方財物，豪詐了269萬元。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

郭姓男子透過網路向女網友佯稱，有大老闆要徵求吃飯、逛街、睡覺的「一日情人」，酬勞是500萬元，待對方上鉤後，竟用計騙走對方14萬5千元，讓對方失身又丟財，被法官判刑1年4個月。未料，郭男竟還如法炮製，騙了另一名女網友，而這次竟豪詐了對方269萬元，除此之外，他還另外犯下3件詐欺案，法官最後分別判他2年6個月及8個月徒刑。

根據判決書，郭男2015年透過網路聊天室認識女網友小乃（化名），並向對方假稱，「有大老闆要徵求一日情人，若願意陪老闆吃飯、逛街、發生性行為，就能得到500萬元的酬勞」，小乃一聽立刻被吸引，於是與他相約見面。

2人見面後，郭男又向小乃表示，他已介紹另一名女子給老闆，但若是小乃願意與他發生關係，一樣能得到500萬，但必須先支付3萬元的贈與稅。小乃一聽也不疑有他與郭男發生關係，隨後支付2萬元現金給郭男，並簽立一張50萬元的本票。

未料，隔沒幾天，郭男再度向小乃騙稱，之前所繳交的贈與稅不足，需要再補2萬元，小乃一聽便立刻提領2萬元給郭男，還交出郵局帳號及密碼給郭男使用。郭男見小乃輕易上當，竟陸續用各種理由，騙小乃交出金錢，1年多的時間，就詐得了269萬元。除此之外，郭男還犯下另外3起詐欺案，以各種理由向3名民眾騙了114萬元。

案經被害人提告，法官查出郭男才剛用同樣手法騙了女網友15萬元，2019年才被判刑1年1個月徒刑，但隔沒多久，竟還如法炮製騙得了269萬，事後又用了各種手法騙了3名民眾114萬元。

法官審理後認為，郭男正值青壯，並非沒有謀生能力，竟不尋找正當途徑來賺取生活所需，不斷的利用相同手法騙錢，因此依法將他判刑2年6個月徒刑；另外3起詐欺案，則判處8個月徒刑，得易科罰金24萬元。全案可上訴。

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