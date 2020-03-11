11hrs只賺800！老闆3理由狂扣　倒掉「長螞蟻珍珠」-100…她怒：要給客人喝？

▲她上班11小時只賺800，老闆還以各種理由扣薪。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

「珍珠長螞蟻了，不倒掉難道給客人喝嗎？」一名女網友在臉書發文抱怨，自己每天上班11個小時，但日薪卻只有800元，而她只做了5天就離職，卻被用各種理由扣薪，誇張的是，就連長螞蟻的珍珠到掉，也被扣了100元，讓她相當錯愕，發文問道，「我只想知道這樣公平嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出她的薪資袋寫道，自己2月18日入職，2月22日就離職，「每天早上10點到晚上9點，一天10點到晚上7點，一天800？」除此之外，她還被用了各種理由扣薪，最後實領只拿到3200元薪水。

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透過原PO的薪資袋可以看到，公司以不假外出扣了她200元，未交接損失500元，珍珠損壞則扣了100。對此，原PO氣得罵道，「珍珠長螞蟻了，不倒掉難道給客人喝嗎？」未交接的部分，則是因為鐵門鑰匙放在抽屜鎖住，「我請他們調監視器，沒有回我，直接扣我500？」而不假外出，「只是去對面的火鍋店（點餐 ）！！難道沒有吃飯時間？」

此外，原PO還提到，她2月20日下班回家的路上發生意外，但雇主卻還是叫她隔天去上班，「雇主是不是要負擔一些？」而文末她也氣得問網友，「我只想知道這樣公平嗎？」

這篇文章曝光，不少網友看了也相當生氣，紛紛留言，「說個店名，黑心拒買，讓他少賺不只100」、「哪間店要給人喝有螞蟻的珍珠啊」、「這扣的很誇張哦~~而且基本工資也不是這樣」。

►腦公！你不可以賴帳喔

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