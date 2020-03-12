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少女逃離安置機構借住他家！酒後帶回房內硬上…色男辯：我那天睡沙發

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲少女逃出安置機構借住男性友人家中，喝醉時遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名15歲少女花花（化名）與2名友人一起逃離安置機構後，借住在吳姓友人住處時，吳男卻趁花花喝醉之際帶她回房間內，強行硬上，事後花花返回安置機構，向社工訴苦一切經過後，案情才得以曝光。台中地院審理時，吳男矢口否認犯行，不過經相關指證後，依妨害性自主罪，判處有期徒刑5個月。

花花指出，2017年10月12日晚上，她與吳男、吳男母親3人在公園喝完酒後，吳男背她回家一路到房間內，卻突然脫掉她的衣褲，整個人撲上來，先是以下體硬上，再用手指插入。事後，花花向社工訴說遭遇，社工趕緊依性侵害犯罪程序通報。

吳男辯稱沒有發生任何性行為，而且花花當天睡在2樓奶奶的房間，他則睡在1樓沙發上；吳男後來又改口多次，一下說睡自己房間，一下說睡在1樓沙發，前後說詞反覆，而吳男母親出面表示，當天兒子確實睡在2樓自己房間，花花睡婆婆的房間，而且花花半夜時還一個人坐在沙發上哭泣。

花花的2名友人也出庭指出，事發後曾聽花花提起性侵事件，提及「喝醉躺在吳男床上」、「吳男幫她脫衣服」、「很痛」，花花雖然沒有提到是否為吳男強迫，卻完整敘述過程。對此，法官勘驗上方說詞，認定吳男犯行，明知花花未滿16歲，還與她發生性行為，另外考量吳男案發當時為血氣方剛的21歲，對性自主能力及判斷能力尚未成熟，最終台中地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，判處有期徒刑5個月，全案可上訴。

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