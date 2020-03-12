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「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

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▲▼前好萊塢製片人哈維溫斯坦到紐約市法院聆聽判決結果。（圖／達志影像／美聯社）

▲好萊塢前製片人哈維溫斯坦官司，紐約洛杉磯兩頭跑，現在面臨23年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者尹俊傑

昔日影壇大亨哈維溫斯坦性侵遭定罪，今天被判處有期徒刑23年。他長期運用權勢欺凌女性，兩年前激起「#我也是」運動，就此跌落神壇並吃上官司，如今恐在獄中度過餘生。

哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案歷經近7週庭審，紐約州最高法院陪審團2月24日判決一級不法性行為、三級強暴罪名成立，最重恐入獄29年。辯護律師請求法官柏克（James Burke）判刑5年，柏克態度偏向檢方，最後判處有期徒刑23年。

67歲的哈維溫斯坦聲譽全毀，健康也每況愈下，今天坐輪椅出庭聆聽刑期宣判。由於他在洛杉磯也遭性犯罪罪名起訴，這位曾在好萊塢呼風喚雨的金牌製片恐老死獄中。

庭審期間作證的6名女性今天都到場，包括控訴哈維溫斯坦2006年強行口交的前製作助理梅麗安海莉（Miriam Haley）。

紐約時報報導，梅麗安海莉在庭上說，哈維溫斯坦侵害她的信任、身體與拒絕性要求的個人權利，打擊她的精神，改變她的一生，「他如果未遭陪審團判決強姦與性侵有罪，這種事只會不斷發生。我很慶幸女性因為他不再逍遙法外而更加安全」。

哈維溫斯坦堅稱，以為與被害者的關係都是兩情相悅，他對發生在自己身上的事感到「完全困惑」。但他也向曾出庭控訴他的女性表達懊悔，並說「我真的很努力嘗試變成更好的人」。

法官柏克不為所動，以哈維溫斯坦對梅麗安海莉所犯一級不法性行為罪判刑20年、2013年違背女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）意願與她發生性關係所犯三級強姦罪判刑3年，合計23年。

據報導，這6名女性一同步入法庭，坐在檢方代表後方的第一排座椅。柏克宣判時，多人忍不住啜泣。

哈維溫斯坦與胞弟鮑柏（Bob Weinstein）1979年創立米拉麥斯影業（Miramax），1990年代出品「黑色追緝令」（Pulp Fiction）、「英倫情人」（The English Patient）與「莎翁情史」（Shakespeare in Love）等奧斯卡獲獎影片，哈維溫斯坦當時在影壇聲勢如日中天。

哈維溫斯坦性行為不當在好萊塢流傳多年後，2017年遭廣泛揭發。紐時與「紐約客週刊」（The New Yorker）當年刊載多名女星控訴哈維溫斯坦的文章，促使愈來愈多女性出面，掀起「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵活動浪潮。

今年2月24日，哈維溫斯坦兩項性犯罪罪名成立，另3項罪名不成立，包括一級強姦與最重可判無期徒刑的掠奪性性侵（predatory sexual assault）。

紐時形容，哈維溫斯坦被判入獄23年是「#我也是」運動重要里程碑。

哈維溫斯坦遭定罪後以醫療理由提出返家要求，遭柏克駁回，之後被關在紐約惡名昭彰的里克斯島（Rikers Island）監獄等候刑期宣判。今天刑期公布後，哈維溫斯坦被上銬帶離法庭，之後將轉往紐約上州一座監獄服刑。

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