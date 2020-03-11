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女大生被灌醉！台中警「擦完嘔吐物」性侵　她男友聽完：喔

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▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲小美因對方是長官，只能陪喝到醉倒。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

就讀中央警察大學的女學生小美（化名）到台中市政府警察局實習時，與同為警務員的男友及男友的朋友小黎（化名）一起喝酒吃飯，卻在喝醉後慘遭小黎性侵。台中地院一審依犯乘機性交罪判有期徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，小美2016年10月7日與男友參加完同事聚餐後，到其住處與小黎喝酒、吃消夜聊天。期間，小黎不斷灌小美、其男友紅酒，導致小美男友直接醉倒，被扶入房間內休息。

小美認為小黎是男友的大學同學而放下戒心，又因對方是長官而無法拒絕喝酒，直到8日凌晨才不勝酒力醉倒於沙發上，且不斷嘔吐。

小黎見狀，立刻幫小美擦拭嘔吐物，並趁機脫下對方的衣物性侵得逞，完事後直接呼呼大睡。小美醒來後察覺遭到性侵，便直接返回宿舍跟同學訴苦，並在2名朋友的勸說之下才於同月11日驗傷報警。

小美的朋友A表示，她9日得知後晚上在宿舍得知後，立刻勸小美去驗傷，但對方的情緒很複雜，深怕把事情鬧大後，警方會介入並激怒小黎，且同月10日接到小美男友的電話，對方除了質疑為何要把事情鬧大之外，也阻止驗傷提告。

▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小美的男友得知女友被性侵後，僅回一個「喔」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小美的朋友B證稱，小美9日跟她在中壢吃飯時坦承遭到性侵，當時對方的男友去上廁所，她力勸小美跟男友坦白，沒想到小美男友聽完女友被性侵，只簡單回應「喔」，沒有任何反應。此外，小美的男友證稱時表示，小黎同月8日當天早上就有跟他坦承與女友發生關係。

小黎到案後先否認犯行，辯稱雙方是合意性交，且知道小美是朋友的女友，「我就扶她到另一間次臥室休息，讓小美躺在床上要為她蓋棉被時，她嘔吐，頭髮、臉及身上都是嘔吐物，我就到浴室拿濕毛巾幫她擦拭，並將她沾到嘔吐物的上衣、胸罩及長褲都脫掉」，但其證詞卻顯現小美當下已無法表達意願，難以認為合意性交。

台中地院認為，小黎已婚又是警務人員，卻未能奉公守法，僅為了逞一己私慾而性侵酒醉、無意識的學妹，造成對方身心受到莫大創傷，但念及最後坦承犯行，並賠償60萬元與小美和解，便依犯乘機性交罪判有期徒刑2年，緩刑5年。

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