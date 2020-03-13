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牡蠣漁業權申請服務　3/12起至4/24下鄉巡迴受理

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▲▼下鄉受理牡蠣漁業權申請服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲浮筏式蚵棚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣109年度淺海牡蠣區劃漁業權執照申請及放養量申報已經開始，縣政府籲請牡蠣養殖漁民4月30日前完成雙項申請（申報）作業，以維護自身權益。

嘉義縣政府農業處指出，區劃漁業權執照應向縣府提出申請，放養量申報應向嘉義區漁會申請，為便利蚵農辦申辦，縣府與嘉義區漁會聯合提供下鄉巡迴服務，3/12起至4/24在東石鄉和布袋鎮村里辦公室或活動中心巡迴受理服務，蚵農可以就近申報，受理時間及地點請上縣府農業處網頁查詢，或者洽縣府農業處漁業科及嘉義區漁會。

農業處表示，牡蠣是嘉義縣濱海很重要的產業，縣府95年起針對平掛式蚵棚辦理區劃漁業權，保障蚵農養殖權益，並享有農業天然災害救助保障。

為了將浮筏式牡蠣也納入保障及管理，108年與漁民多次溝通後修正「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，將浮筏式蚵棚納入漁業權保障範圍，同時規範收取海域使用費、廢棄蚵棚強制回收、禁用未包覆的保麗龍浮具，以及設立獎勵回收機制等措施，健全牡蠣產業管理及發展，修正條例109年1月22日發布實施，縣府3/4和3/5已分別在東石及布袋召開宣導說明會。

▲▼下鄉受理牡蠣漁業權申請服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲平掛式蚵棚(縮小後)。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府籲請蚵農在期限前完成申報，並提醒漁民應定期檢視區劃漁業權執照，即將到期或已逾期者應儘速申請換發，確保自身權益。

109年牡蠣養殖區劃漁業權受理申請行程表如下，

*申報時間上午9:00-下午4：00(中午12：00-下午1：00休息)
*申報時間未辦理者，請於4月30日前，於上班時間內至嘉義縣政府3樓漁業科辦理(電話：05-3621278轉8811邱先生0910797483)，逾期不接受辦理。

白水湖、掌潭村
109年3月12、13日 掌潭村白水湖活動中心(上午9:00-下午4：00) 

網寮村
109年3月16、17、18日 網寮村社區發展協會(上午9:00-下午4：00)

東石村
109年3月19、20、23、24、25日 東石鄉先天宮(上午9:00-下午4：00)

塭港村
109年3月26、27、30、31、4月1、6、7、8日 塭港村社區活動中心(上午9:00-下午4：00)

型厝村
109年4月9、10、13、14、15日 型厝村福安宮(上午9:00-下午4：00)

好美里、新民里、復興里、新岑里
109年4月16、17日 好美里太聖宮(上午9:00-下午4：00)

岑海里、岱江里、興中里、光復里、龍江里
109年4月20、21、22日 九江社區發展協會(上午9:00-下午4：00)

新結庄、副瀨村、三家村
109年4月23日 新結庄寶港宮(上午9:00-下午4：00)

鰲鼓村、溪下村、港口村
109年4月24日 鰲鼓村社區活動中心(上午9:00-下午4：00)

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牡蠣漁業權申請下鄉服務

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