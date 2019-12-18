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人人搶著擺拍！熱搜5款爆紅仿真系抱枕　交換禮物好想要

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網購平台推薦仿真抱枕（圖／業者提供）

▲超逼真的創意豬蹄抱枕。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

趣味抱枕最近成為大熱門的送禮選項，其中爆紅的仿真系抱枕，除了經典不敗的萌系動物造型，食物、海鮮等造型抱枕推出後，更是帶來新一波話題熱度。隨著聖誕節即將到來，網購平台也搜羅出多款人氣創意抱枕做推薦，對於挑選交換禮物想要兼具實用、價格在預算內，但又力求越怪越好，想給對方出其不意驚喜的話，不妨參考一下。

近年吹起一股仿真風潮，台灣人對於「吃」的文化與愛好也延伸到居家小物上，外型宛如泛著油亮光澤的「紅燒豬蹄抱枕」，逼真程度令人看著就餓了，最適合送給吃貨，而且還有3種不同尺寸，可作為靠枕、抱枕或午睡枕，搞笑又實用，近一周熱銷破百個。

網購平台推薦仿真抱枕（圖／業者提供）

▲將抱枕打造為雞腿造型，意圖使人越看越餓。（圖／生活市集提供）

同樣看到會流口水的「雞腿抱枕」，也是今年交換禮物的創意首選。將抱枕打造為雞腿造型，既可以當靠背枕頭使用，好抱、好躺之外，也可以當趣味裝飾小物，發揮各種姿勢盡情擺拍，除了用途多，另有蔥花版和沒蔥花版的兩種搞笑造型可挑選。

網購平台推薦仿真抱枕（圖／業者提供）

▲五花肉大抱枕推薦給肉食主義者。（圖／松果購物提供）

超仿真、衝擊視覺的「五花肉大抱枕」，一拿出來就搶攻版面，符合現代人打卡拍照喜好，而這款抱枕簡直就是專為肉食主義者所設計，把擁有蓬軟觸感的100cm超大肉片抱在懷裡，不僅有大大的滿足感，就連睡覺似乎能做一場吃著美味烤五花肉的美夢。

網購平台推薦仿真抱枕（圖／業者提供）

▲牡蠣抱枕透著一股萌味，令人想要把它抱緊。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

近期引起大家熱烈討論的還有海鮮系抱枕，除了有烤魚及烤魷魚仿真抱枕，最近很流行的「牡蠣」可說是人氣爆棚，明明平時只是一個普通到不行的海產，做成一系列相關周邊後，讓網友看了驚呼「想買」，其中外型碩大肥美的「牡蠣抱枕」，莫名有著可愛療癒感，打中許多人的心，忍不住想要入手把它抱緊處理。

網購平台推薦仿真抱枕（圖／業者提供）

▲巨無霸龍蝦抱枕吸睛度十足。（圖／松果購物提供）

身為一個海鮮控，有一隻浮誇龍蝦是很正常的事，因此帶動網路上的熱搜度，在拍賣網站盤點平台熱銷抱枕Top5後，發現第一名由充滿惡趣味的龍蝦抱枕拿下，自己用當然沒問題，作為交換禮物也絕對吸睛，由於兼顧實用與KUSO度，話題性十足，而最大的有到110cm，巨無霸等級在冷冷的冬天裡抱起來最溫暖舒服。

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