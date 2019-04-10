「好市多牡蠣」期間限定！她分享蚵仔肥美+分量多3倍…網讚爆：牡湯啊

▲網友分享好市多（Costco）新產品盒裝牡蠣，煮了蚵仔湯吸引千名網友按讚。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多且價格親民，民眾常在網路上討論超值商品。網友在臉書上貼照片表示，看到新產品盒裝牡蠣，買回家煮蚵仔湯後發現不僅每顆蚵仔飽滿又肥、大顆沒腥味，而且量多到一次煮不完還分裝冷凍，CP值超高吸引網友大讚：「真的牡湯！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO照片表示，在好市多看到新品盒裝的冷藏牡蠣，買回家煮湯後發現「每顆蚵仔都飽滿又肥，味道也很新鮮沒什麼腥味」，她一次煮了半盒，結果湯的料還是比外面賣一碗蚵仔湯多3倍，根本吃不完的她還把剩下的牡蠣冷凍分裝了，也覺得比超市買的不臭又大顆，喜歡牡蠣的人可以購買。

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圖文一出，超過2900名網友按讚，紛紛蓋了300多層樓留言：「肥美又便宜」、「原來牡蠣可以放冷凍，感謝分享」、「記得連水一起分裝冷凍唷」、「中午去逛賣場有試吃到，很肥美也沒有腥味」、「這個季節性商品出現時間好短，去年飲恨沒買到」、「這個不常有，之前買過一次感覺很不錯，想再續買就一直買不到了」。

還有網友表示：「這真的很多裡面滿滿的蚵仔，CP值高」、「不要說出去啊！我怕買不到」、「買了幾次都很滿意，又大又新鮮」、「自己做蚵仔煎也超讚的」、「可以煮海鮮煎餅」、「分裝盒超方便的」、「這個很鮮喔！也比之前的大很多」、「乾煎撒椒鹽好吃」、「季節性商品，品質一級棒，是我買過最好吃的鵝阿」。

也有不少人詢問牡蠣可否冷凍？原PO分享，「新增我剛冷凍退冰的蚵仔照、還有冷凍退冰煮的蚵仔湯，口感沒有像凍豆腐、橡皮筋，跟原本來回來新鮮的蚵仔差在味道少一點點鮮味，其實我覺得差不多，沒有裹粉煮湯還是很肥美哦。」也有網友補充：「試吃員有教可連水一起分裝冷凍，要煮前再退冰可保存一個月」、「買回來的牡蠣要煮才洗，冰之前千萬別先用自來水洗，會有氯氣味。」