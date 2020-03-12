北市檢疫男遭罰百萬　黃珊珊曝原因：攻擊司機惡性重大

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北一名從廈門返回台灣的男性台商，因為從防疫旅館落跑前往高雄小港機場想要出境，北市為此首次開出百萬罰班。黃珊珊12日受訪透露，該男攻擊司機，惡性重大，所以罰到最高。

黃珊珊指出，罰款如果不繳就行政執行，查封資產，他狀況是比較特別，除了單純拒絕居家檢疫，在小港機場還有攻擊司機的行為，且員警屢勸不聽，所以將他上手銬，才會罰最高額，「行為相當具有惡意」，故意違法，惡性比較重大，罰到最高。

事實上，《ETtoday新聞雲》稍早獨家還原過程，廈門台商9日從台北搭乘高鐵南下高雄，抵達左營站之後，立刻就搭乘高雄捷運到小港機場，無視相關檢疫規定，擺明了就是要落跑，他在小港機場被攔了下來，高雄市衛生局人員立刻找來防疫計程車，並請警方協助，要把這名廈門台商送進檢疫隔離住所。

這名廈門台商搭上了防疫計程車之後，沒想到居然在途中大發雷霆，在快速道路上頭意圖攻擊計程車司機，甚至要破壞計程車裡頭的帷幕隔板想要落跑，計程車司機急中生智，趕緊打雙黃燈同時靠邊停車，後頭負責護送的員警看到之後，就覺得非常奇怪，也趕緊停車上前了解。

廈門台商的情緒相當激動，一直表示自己要下車，雙方就在快速道路上頭爭執5分鐘左右，負責護送的員警告訴他在這邊下車非常危險，有什麼事等下快速道路之後再說，這名台商才願意配合。

最後計程車下了快速道路，這名台商又要求要停車，計程車司機逼不得已，只好停車，讓員警介入處理，但是這名台商情緒越來越失控，堅持要離開，眼看狀況越來越不對，帶隊的警官當場下令上銬，以強制保護作為又將這名台商送上了計程車，最後安全把人送進了檢疫隔離住所。