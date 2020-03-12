王浩宇被嗆「全國不分區議員快救綠黨」　4個字戰柯粉：我民進黨！





▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）

政治中心／綜合報導

面對台北市文化基金會副執行長張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳的「不倫保母戀」，台北市長柯文哲11日被拍到臉色超臭；儘管他12日解釋，自己臭臉是因為有民眾無視居家檢疫規定，但仍引來桃園市議員王浩宇嗆聲。王浩宇遭到柯粉圍剿「救救綠黨吧」，他不甘示弱回擊「我民進黨！」

張益贍與蔡宜芳11日被周刊爆出，兩人從2月27日到本月3日就約會了3次，兩人不但在車上頭靠頭、擁吻、互相探索之外，還開車進入摩鐵開房，可說是做了所有熱戀中情侶該做的事。

▲柯文哲到民眾黨開會，下車時臭臉不說話。（圖／記者屠惠剛攝）

針對心腹張益贍與蔡宜芳的不倫戀，柯文哲11日中午抵達立法院民眾黨團，下車時看到媒體守候先是愣了一下，接著面色凝重、不發一語步入辦公室，面對媒體追問「對張益贍、蔡宜芳一事有什麼想法？」、「桃園市議員王浩宇爆料兩黨有密會？」、「保母制要不要檢討？」，都沒有回應。

事隔一日，柯文哲在臉書上發文提及，台北市開出第一張100萬元罰單，因為該民眾無視居家檢疫規定，故意且情節重大。柯文哲在該篇文章中貼出自己於11日下車時的臭臉照，寫上「臭臉是因為這件事啦！」

▲柯文哲談3月11日臭臉下車的原因。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

對此，王浩宇在底下留言，「可是你昨天『上班時間』是氣噗噗的跑到民眾黨黨團耶！跟這件事有什麼關係？」結果引來許多柯粉憤怒回嗆，「現在上班時間 議員這麼閒的在滑手機？」、「你不也上班時間，桃園市議員在監督台北市長」、「原來是全國不分區議員啊」。

面對批評，王浩宇選擇更用力回擊，「議員沒有上班時間，我剛剛才質詢完」、「議員沒有上下班時間，市長有。」針對有人嗆聲「救救綠黨吧 都泡沫化了！」王浩宇直接用4字句點對方，「我民進黨。」隨後王浩宇便沒有再回覆網友，但底下柯文哲粉絲的憤怒留言仍未停歇。

關於王浩宇加入民進黨，他1月23日在臉書發文「過年前，要跟大家報告重要決定」，也就是正式申請退出綠黨，「將以無黨籍身份加入民進黨黨團運作，因為還在思考未來的路線，現階段並沒有加入任何政黨的規劃。」到了2月5日，王浩宇於臉書上強調，將申請加入民主進步黨，想做對得起民主的選擇。

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▼王浩宇在柯文哲臉書貼文留言反被網友圍剿。（圖／翻攝自柯文哲臉書）