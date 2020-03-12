前民眾黨發言人陳思宇要蔡宜芳道歉：「我們陪妳一起度過」　





▲台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

已婚的50歲台北市文化基金會副執行長張益贍，11日被爆出與年僅29歲的民眾黨團助理蔡宜芳產生「不倫保母戀」，兩人在車上擁吻、摩鐵開房，掀起輿論譁然。前民眾黨發言人陳思宇在臉書呼籲，張益贍辭職、蔡宜芳出來道歉；另外針對桃園市議員王浩宇與張益贍在去年談合作，她痛批王浩宇毀了民眾黨一切的努力。

陳思宇12日在臉書發文表示，「辭職吧！張益贍，這真的不是台灣新政治文化」、「道歉吧！宜芳我們陪妳！」介入別人的婚姻生活是錯的，應該要道歉，如果有需要「我們都會陪她一起共度。」但是張益贍身為台北市文化基金會的副執行長，坐享超過10萬的月薪，拿著台北市民的納稅錢，應該要對得起台北市民，卻只上班兩個小時，辜負了市民的期待，希望對方能夠好好反省。

陳思宇說，民眾黨出於協助候選人的好意，建立了保母制度，就是希望可以幫助每個黨員一起打拼，作為蔡宜芳的保母，有需要履行的責任與義務，應該要自我約束，但張益贍卻辜負了這份託付，藉由保母制度發生婚外情，背棄自己的保母與人夫身分，除了辭職，更應該出來道歉。

話鋒一轉，陳思宇提到，「推倒藍綠的高牆比的是理念而不是暗盤。」民眾黨的選舉策略是以政黨民意、價值、專業為信念，民眾黨從來都不認同暗盤的選舉方式，除了偶發，本黨幾乎很少去批判時代力量。

陳思宇說，在這次2020選舉中，可以發現獲得選民支持的政黨無論是時代力量或民眾黨，就是因為確立了政黨主體性，有自己獨立的論述及理想。一開始民眾黨就不願做小藍小綠 ，在政治獻金上等都比他黨來的清楚，甚至連鴻海集團創辦人郭台銘都認證，「這些都是所有黨員，從柯文哲到每個大眾走的志工，大家勤奮努力的目標。」

「但這一切的努力都被王浩宇毀了。」陳思宇質疑，王浩宇如何證明張益贍代表民眾黨？而不是兩個人私下合作的負面選舉策略呢？難道只憑王浩宇的一面之詞嗎？一直以來，王浩宇用養案問案誇大其詞的方法，進行王浩宇的政治花路，「我們想問民進黨，難到這就是民進黨認可的政治文化嗎？」

陳思宇表示，王浩宇聲稱這是民眾黨與綠黨共同合作的選舉策略，但綠黨昨天發表聲示切割王浩宇，綠黨沒有和民眾黨合作，「請問王浩宇到底是用什麼立場代表誰在談呢？」對於一個新興的政黨，將來還會磕磕碰碰，但期許自己永遠不忘記許下的願望，「凡殺不死我們的必使我們更強大，我們一定不要放棄我們一定能再站起來」。

面對陳思宇的貼文，王浩宇在臉書上引用陳思宇原文，強調「一開始民眾黨就不願做小藍小綠 ，在政治獻金上等都比他黨來的清楚，甚至連郭董都認證。這些都是所有黨員， 從柯文哲到每個大眾走的志工，大家勤奮努力的目標。」

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▼王浩宇回應陳思宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）